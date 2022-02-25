Зинченко поучаствовал в манчестерской акции против спецоперации России на Украине

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко принял участие в акции протеста против спецоперации России на Украине. Она прошла в центре Манчестера.
О начале спецоперации накануне в телеобращении сообщил президент России Владимир Путин.
- Зинченко – уроженец Житомирской области.
- В 2015-2016 годах он выступал за «Уфу».
- УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.
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