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    Зинченко поучаствовал в манчестерской акции против спецоперации России на Украине

    Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко принял участие в акции протеста против спецоперации России на Украине. Она прошла в центре Манчестера.

    О начале спецоперации накануне в телеобращении сообщил президент России Владимир Путин.

    • Зинченко – уроженец Житомирской области.
    • В 2015-2016 годах он выступал за «Уфу».
    • УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.

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    Источник: твиттер ESPN FC

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    25.02.2022 22:11
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