Зинченко поучаствовал в манчестерской акции против спецоперации России на Украине

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко принял участие в акции протеста против спецоперации России на Украине. Она прошла в центре Манчестера.

О начале спецоперации накануне в телеобращении сообщил президент России Владимир Путин.

Зинченко – уроженец Житомирской области.

В 2015-2016 годах он выступал за «Уфу».

УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.

«Мы свое не отдадим!» Зинченко опубликовал карту Украины с ДНР, ЛНР и Крымом

Гвардиола собирается поговорить с Зинченко о ситуации на Украине

«Бетис» сделал запрос в «Ман Сити» по аренде Зинченко