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    Кавазашвили: «Спартак» не виноват в спецоперации, зачем наказали нейтральным полем? Не понимаю, почему нас выставляют агрессорами»

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил решение УЕФА перенести еврокубковые матчи из России на нейтральные поля. Это реакция на спецоперацию России на Украине.

    «Я не понимаю, почему нас выставляют агрессорами. Не виноваты ЦСКА и «Динамо», что они принадлежат таким организациям. Не виноват «Спартак» в спецоперации, зачем клуб наказывать переносом футбольного матча в другую страну? Футбол – это механизм удовлетворения людей во всeм мире. УЕФА и ФИФА просто захотели лишить простых людей футбольного зрелища. К тому же «Спартак» готовился к организации матча в России, а это сильно выматывающий процесс. Да, конечно, им дали шанс сыграть хотя бы в другой стране. Но есть так называемые домашние команды, для которых важно играть на своeм поле.

    Обвинять во всeм нас – это глупость. Это выдумки непорядочных людей, которые возглавляют серьeзные организации. Когда вас будут восемь лет бить по морде, вы тоже будете молчать? А когда на девятый год ответите – вы сразу агрессор? Украина устроила в 2014 году госпереворот, и это понравилось иностранцам, потому что развалили ещe одну страну.

    Не хотелось бы, чтобы Доменико Тедеско уходил в политику. Его все любили в «Спартаке», он стал другом клуба за время работы здесь, Доменико никто не увольнял. Но я всегда могу поменять отношение к человеку, если этот человек будет отзываться о моей стране негативно. Наша страна старается сделать всe, чтобы развивать спорт. Ни одна страна не привлекает столько зарубежных тренеров и спортсменов, сколько Россия. Мы и к своему человеку, и к иностранцу относимся замечательно. Да, Тедеско могут задавать вопросы про ситуацию, но его задача – выполнить функцию тренера. Думаю, он не забудет, что в «Спартаке» к нему относились прекрасно», – сказал Кавазашвили.

    • «Лейпциг» – соперник «Спартака» по 1/8 финала Лиги Европы.
    • Впервые с 2011 года «Спартак» остался последним российским клубом в еврокубках.
    • В РПЛ команда идет 9-й.

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    Источник: Metaratings

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    25.02.2022 19:45
    Комментарии18
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      Рейтинг: +223

      Gothic_Spirit 1 час назад

      только подтвердил,что муслит как агрессор...шут

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      Рейтинг: +687

      хряк СМ 3 часа назад

      Это война, если за две недели это дерьмо не закончится, пойду тоже на протесты. Думаю народ весь поднимется, ведь начнут мобилизацию на утилизацию.

      0
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      Рейтинг: +1269

      стоп кран > хряк СМ 2 часа назад

      пойду тоже на протесты.=====Какие протесты, ты чо ? Ты же тут громче всех орал, что в Киеве фошисты....Что Россию можно защитить только напав на Украину....Ты чо , решил от утилизации откосить ? Своего пукина бросить в тот момент когда ему пушечное мясо нужно ?

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      Рейтинг: +1269

      стоп кран 4 часа назад

      Путенская Россия --страна агрессор. Вот и банят агрессора во всех местах.И в спорте тоже...

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      Рейтинг: +687

      хряк СМ > стоп кран 3 часа назад

      Ваша власть такая же, так что не кукарекай, твой петух только жопу хорошо пиндосам лизал.

      0
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      Рейтинг: +130

      Zlatan2718 5 часов назад

      Кавазашвили оказывается недюжинный политолог

      0
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      Рейтинг: +59353

      portero 5 часов назад

      Уже всё решено и ничего не изменить....
      Скорее бы эта война закончилась, пока она только набирает обороты и растет количество смертей....

      2
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      Рейтинг: +1269

      стоп кран > portero 4 часа назад

      Скорее бы эта война закончилась======Ты не понял главного--ваш вождь своей агрессией против Украины , закинул Россию в омут невзгод. Это надолго.

      2
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      Рейтинг: +2597

      nemolod 5 часов назад

      Все как в басне Крылова - у сильного всегда бессильный виноват-все они УЕФА ,ФИФА были и останутся продажными,кто больше денег дает им под ту дудку они все и выполняют!

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      Рейтинг: +14071

      Cleaner 7 часов назад

      Спартак - российский клуб. Потому и поле нейтральное. В УЕФА сделали вид, что среагировали. Могло быть и хуже.

      2
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      Рейтинг: +3126

      Fancyfall 7 часов назад

      да, да, спорт вне политики, футбол, типа, тоже.. а на деле, все пляшут под дудку тех, кто принимает решения и платит...

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      Рейтинг: +9451

      "supermax" 7 часов назад

      Да не печатайте уже таких статей... Сами провоцируете... Забаньтесь нахой

      1
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      Рейтинг: +6658

      vladik12 > "supermax" 5 часов назад

      В чем провокация? Мнение человека. В России свобода слова.

      2
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      Рейтинг: +9451

      "supermax" > vladik12 5 часов назад

      Свобода слова да... Наверное... Но в комментариях потом ненависть одна... Закрывать тогда комменты... Смотреть на это больно

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      Рейтинг: +6658

      vladik12 > "supermax" 5 часов назад

      Тут закрыты комменты под новостями, которые непосредственно касаются российско-украинского конфликта.

      0
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      Рейтинг: +1269

      стоп кран > "supermax" 2 часа назад

      в комментариях потом ненависть одна====Вот от таких как ты --и ненависть.К Украине .К демократическому Западу.
      Сидите тут, злобой исходите.

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      Рейтинг: +223

      Gothic_Spirit > vladik12 1 час назад

      ахахахахах в россее свобода слова.азхазазазазазазазазаахаа

      1
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      Рейтинг: +701

      Алекс636363 7 часов назад

      да хватит ныть, все равно без шансов. тедеско не забудет

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