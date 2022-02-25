Кавазашвили: «Спартак» не виноват в спецоперации, зачем наказали нейтральным полем? Не понимаю, почему нас выставляют агрессорами»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил решение УЕФА перенести еврокубковые матчи из России на нейтральные поля. Это реакция на спецоперацию России на Украине.

«Я не понимаю, почему нас выставляют агрессорами. Не виноваты ЦСКА и «Динамо», что они принадлежат таким организациям. Не виноват «Спартак» в спецоперации, зачем клуб наказывать переносом футбольного матча в другую страну? Футбол – это механизм удовлетворения людей во всeм мире. УЕФА и ФИФА просто захотели лишить простых людей футбольного зрелища. К тому же «Спартак» готовился к организации матча в России, а это сильно выматывающий процесс. Да, конечно, им дали шанс сыграть хотя бы в другой стране. Но есть так называемые домашние команды, для которых важно играть на своeм поле.

Обвинять во всeм нас – это глупость. Это выдумки непорядочных людей, которые возглавляют серьeзные организации. Когда вас будут восемь лет бить по морде, вы тоже будете молчать? А когда на девятый год ответите – вы сразу агрессор? Украина устроила в 2014 году госпереворот, и это понравилось иностранцам, потому что развалили ещe одну страну.

Не хотелось бы, чтобы Доменико Тедеско уходил в политику. Его все любили в «Спартаке», он стал другом клуба за время работы здесь, Доменико никто не увольнял. Но я всегда могу поменять отношение к человеку, если этот человек будет отзываться о моей стране негативно. Наша страна старается сделать всe, чтобы развивать спорт. Ни одна страна не привлекает столько зарубежных тренеров и спортсменов, сколько Россия. Мы и к своему человеку, и к иностранцу относимся замечательно. Да, Тедеско могут задавать вопросы про ситуацию, но его задача – выполнить функцию тренера. Думаю, он не забудет, что в «Спартаке» к нему относились прекрасно», – сказал Кавазашвили.

«Лейпциг» – соперник «Спартака» по 1/8 финала Лиги Европы.

Впервые с 2011 года «Спартак» остался последним российским клубом в еврокубках.

В РПЛ команда идет 9-й.

Кавазашвили – о психическом расстройстве Бубнова: «Я говорю правду, епта. Неужели Сашу нельзя было вылечить? Положить в больницу, санаторий»

«Желаем радостных эмоций от просмотра матчей красно-белых». «Спартак» поздравил Кавазашвили с юбилеем

«Жаль Сашу. Славный парень». Кавазашвили сообщил о психическом расстройстве Бубнова