«Манчестер Юнайтед» решил расторгнуть контракт с «Аэрофлотом».
С лета 2013 года российская авиакомпания была официальным перевозчиком английского клуба.
«В связи с событиями на Украине мы прервали сотрудничество с «Аэрофлотом».
Разделяем озабоченность наших болельщиков по всему миру и выражаем соболезнования пострадавшим», – сказал представитель «МЮ».
- В четверг утром Россия начала спецоперацию в Донбассе.
- «Юнайтед» идет на 4-м месте в АПЛ.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ
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