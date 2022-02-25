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    «Манчестер Юнайтед» прекратил сотрудничество с «Аэрофлотом» из-за ситуации на Украине

    «Манчестер Юнайтед» решил расторгнуть контракт с «Аэрофлотом».

    С лета 2013 года российская авиакомпания была официальным перевозчиком английского клуба.

    «В связи с событиями на Украине мы прервали сотрудничество с «Аэрофлотом».

    Разделяем озабоченность наших болельщиков по всему миру и выражаем соболезнования пострадавшим», – сказал представитель «МЮ».

    • В четверг утром Россия начала спецоперацию в Донбассе.
    • «Юнайтед» идет на 4-м месте в АПЛ.

    По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ

    Роналду: «Не нужно напоминать, что я очень хорош. Есть статистика, годами говорящая сама за себя»

    Роналду попросил Рангника вернуть в «МЮ» схему с двумя форвардами (The Athletic)

    «Манчестер Юнайтед» прекратит сотрудничество с «Аэрофлотом» из-за операции России в Украине (Daily Star)

    Источник: твиттер Саймона Стоуна

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    25.02.2022 15:50
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