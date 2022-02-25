«Манчестер Юнайтед» прекратил сотрудничество с «Аэрофлотом» из-за ситуации на Украине

«Манчестер Юнайтед» решил расторгнуть контракт с «Аэрофлотом».

С лета 2013 года российская авиакомпания была официальным перевозчиком английского клуба.

«В связи с событиями на Украине мы прервали сотрудничество с «Аэрофлотом».

Разделяем озабоченность наших болельщиков по всему миру и выражаем соболезнования пострадавшим», – сказал представитель «МЮ».

В четверг утром Россия начала спецоперацию в Донбассе.

«Юнайтед» идет на 4-м месте в АПЛ.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ

Роналду: «Не нужно напоминать, что я очень хорош. Есть статистика, годами говорящая сама за себя»

Роналду попросил Рангника вернуть в «МЮ» схему с двумя форвардами (The Athletic)

«Манчестер Юнайтед» прекратит сотрудничество с «Аэрофлотом» из-за операции России в Украине (Daily Star)