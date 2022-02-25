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    Перес, Анчелотти и игроки «Реала» поддержали Лунина из-за ситуации на Украине (Marca)

    Вратарь «Реала» Андрей Лунин получил поддержку в клубе.

    С украинским футболистом переговорили президент мадридцев Флорентино Перес, главный тренер Карло Анчелотти и другие игроки.

    Перес, в частности, предложил помощь семье голкипера.

    • В четверг утром Россия начала спецоперацию в Донбассе.
    • Лунин родился в Харьковской области.

    По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ

    «Аякс» видит в Лунине замену Онане. «Реал» отдаст украинца в аренду, если он будет часто играть

    Анчелотти: «У Лунина есть абонемент на «Алькояно». В остальном выйдут лучшие»

    Анчелотти: «Лунин не играет, так как у «Реала» есть лучший вратарь в мире»

    Источник: Marca

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    25.02.2022 15:21
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