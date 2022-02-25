Лепехин – о переносах матчей из России: «По этой логике в США все соревнования 20 лет уже нужно отменять»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин считает несправедливым решение УЕФА не проводить футбольные матчи на территории России.

«По этой логике все соревнования в Америке на протяжении последних 20 лет нужно отменять. Потому что США все время ведут где-то боевые операции.

По этой логике тогда давайте все страны лишать права проведения каких-то соревнований», – сказал Лепехин.

УЕФА перенес финал ЛЧ-2022 из Санкт-Петербурга в Париж.

«Спартак» будет проводить домашние матчи ЛЕ на нейтральном поле.

Решение принято в связи с проведением российской спецоперации в Донбассе.

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