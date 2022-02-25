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    Лепехин – о переносах матчей из России: «По этой логике в США все соревнования 20 лет уже нужно отменять»

    Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин считает несправедливым решение УЕФА не проводить футбольные матчи на территории России.

    «По этой логике все соревнования в Америке на протяжении последних 20 лет нужно отменять. Потому что США все время ведут где-то боевые операции.

    По этой логике тогда давайте все страны лишать права проведения каких-то соревнований», – сказал Лепехин.

    • УЕФА перенес финал ЛЧ-2022 из Санкт-Петербурга в Париж.
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    Источник: Rusfootball

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    25.02.2022 13:43
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2609

      Nerlinger 11 часов назад

      со вьетнама с 60-х годом, а ранее израиль был и т.д. и т.п. .....

      1
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      Рейтинг: +9716

      Alekxei Z. 12 часов назад

      урод

      1
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      ...
      Рейтинг: +559

      Mityai90 > Alekxei Z. 12 часов назад

      а чем он не прав? то что сейчас происходит вна Украине я не поддерживаю никак, но и как и бомбежку Белграда, Ирана, Ливии, Сирии, Афганистана, но мир замечает только и осуждает нас, двойные стандарты на лицо. Кансцер Германии, говорит, что Европа не видела такого 75 лет, но вся Европа походу ослепла в марте 1999 года?!

      2
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      Рейтинг: +9716

      Alekxei Z. > Mityai90 12 часов назад

      Если там были преступления, то что значит и мы можем ?
      Сербы просто вырезали всех по нацпризнаку, это и есть геноцид. Бомбёжка не выход , но остановить надо было.
      Тут этого и в помине не было , не надо враньё "окурка" слушать. Не хочет он чтобы Украина была свободной , только и всего.
      Ну что , породил 44 миллиона кровников, которые с молоком матери будут считать русских карателями и оккупантами. Сам то до конца своих дней в бункере просидит , а нашим детям и внукам жить с этим.

      2
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      Рейтинг: +660

      dragoon000320 > Alekxei Z. 11 часов назад

      браво аплодирую стоя, есть же все же в россии Люди, именно Люди с большой буквы!!! #нетвойне

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      ...
      Рейтинг: +13777

      ilichkadr > Alekxei Z. 11 часов назад

      "Бомбёжка не выход , но остановить надо было."
      Интересуюсь, а кто конкретно должен был остановить? Что мешало клоуну позвонить вовке и решить сей вопрос на раз два? Был же в истории хохол (Н.С. Хрущёв), который по телефону с Кеннеди решил проблему.
      А нет, обосрался, надеясь на дядю Байдена. Тот, как и предполагалось, его в очередной раз кинул.

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      Рейтинг: +9716

      Alekxei Z. > ilichkadr 11 часов назад

      А почему проблему в Европе должен Вовка решать ?
      Европа и НАТО. Что творили сербы , просто за гранью.
      На счёт "обосрался" это ты о ком ?
      Помнится в Сирии американцы отправили в мир иной 200 "вагнеровцев" и что-то царь проглотил.
      Турки сбили самолёт и Ваш лидер ответил отказом от помидор на 2 месяца. Он трус !!!
      Бить слабого не много отваги надо. Мощь армий не сопоставимы !

      1
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      Рейтинг: +13777

      ilichkadr > Alekxei Z. 9 часов назад

      "На счёт "обосрался" это ты о ком ?"
      Ясный перец о Зеленском. Что ему мешало хотя бы раз встретиться с Путиным? Дядя Сэм не разрешил? На кой Украине двухсот тысячная армия и это в центре Европы? Зачем столько вооружения? С кем собирались воевать?
      Почему бы не стать вполне мирной. нейтральной страной как Швейцария, Финляндия, Австрия.....?
      P.S. Я далеко не сторонник того, что произошло. Но, поверь мне, когда тебя периодически долбят из миномётов, тяжёлого вооружения и живешь в подвале если он конечно есть, то терпение когда -нибудь заканчивается...........
      "почему проблему в Европе должен Вовка решать ?"
      Вовка решает проблемы своего государства. Обезьяна с гранатой в соседнем дворе не нужна никому. Скажу тебе по секрету: Главная особенность

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      Рейтинг: +559

      Mityai90 > Alekxei Z. 8 часов назад

      Сербы вырезали всех по нац признаку? Ну прям песня либерала, почитай про геноцид именно сербского народа в Косово. Я еще раз повторю, я не одобряю действия деда, но и не одобряю действие Украины в этой всей ситуации, в этом конфликте виноваты обе стороны, одна просто оказалась в разы сильней. Если бьешь, бей первым. Украина оказалась нахрен не нужна Европе и штатам, они сейчас сидят и потирают руки..

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      Рейтинг: +559

      Mityai90 > Alekxei Z. 8 часов назад

      И не должно в мире быть двойных стандартов, а то одним получается можно все, а другим такие же действия предпринимать нельзя...

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