Лепехин – о переносах матчей из России: «По этой логике в США все соревнования 20 лет уже нужно отменять»

со вьетнама с 60-х годом, а ранее израиль был и т.д. и т.п. .....
Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин считает несправедливым решение УЕФА не проводить футбольные матчи на территории России.
«По этой логике все соревнования в Америке на протяжении последних 20 лет нужно отменять. Потому что США все время ведут где-то боевые операции.
По этой логике тогда давайте все страны лишать права проведения каких-то соревнований», – сказал Лепехин.
- УЕФА перенес финал ЛЧ-2022 из Санкт-Петербурга в Париж.
- «Спартак» будет проводить домашние матчи ЛЕ на нейтральном поле.
- Решение принято в связи с проведением российской спецоперации в Донбассе.
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