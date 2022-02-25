Матчи Бундеслиги начнутся с минуты молчания из-за ситуации на Украине

Немецкая футбольная лига рекомендовала всем клубами первой и второй Бундеслиг провести минуту молчания перед играми ближайшего тура из-за ситуации на Украине.

«DFL осуждает вторжение на Украину самым решительным образом. Война в любой форме неприемлема и несовместима с ценностями спорта.

Мы беспокоимся о пострадавших. DFL находится в контакте с национальными и международными ассоциациями по этому вопросу.

DFL рекомендует клубам первой и второй Бундеслиг провести минуту молчания в знак сочувствия и стремления к миру перед матчами предстоящего тура», – говорится в заявлении лиги.

Вчера Россия начала спецоперацию в Донбассе.

Как заверяет Россия, гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

Чемпионат Украины приостановлен из-за введения в стране военного положения.

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