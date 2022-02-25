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    Матчи Бундеслиги начнутся с минуты молчания из-за ситуации на Украине

    Немецкая футбольная лига рекомендовала всем клубами первой и второй Бундеслиг провести минуту молчания перед играми ближайшего тура из-за ситуации на Украине.

    «DFL осуждает вторжение на Украину самым решительным образом. Война в любой форме неприемлема и несовместима с ценностями спорта.

    Мы беспокоимся о пострадавших. DFL находится в контакте с национальными и международными ассоциациями по этому вопросу.

    DFL рекомендует клубам первой и второй Бундеслиг провести минуту молчания в знак сочувствия и стремления к миру перед матчами предстоящего тура», – говорится в заявлении лиги.

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    Источник: сайт DFL

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    25.02.2022 11:35
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