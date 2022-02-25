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    Мюллер: «Все еще не могу поверить в то, что происходит на Украине. Остановите войну»

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о ситуации на Украине.

    «Всего три месяца назад мы играли в Киеве. Все еще не могу поверить в то, что происходит», – написал Мюллер в инстаграме, добавив хештег «Остановите войну».

    • Вчера Россия начала спецоперацию в Донбассе.
    • Как заверяет Россия, гражданскому населению Украины ничего не угрожает.
    • Чемпионат Украины приостановлен из-за введения в стране военного положения.

    По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ

    «Альянц Арену» окрасили в цвета флага Украины

    Зинченко поучаствовал в манчестерской акции против спецоперации России на Украине

    УЕФА обязал клубы и сборные России и Украины проводить домашние матчи на нейтральных полях

    Источник: инстаграм Томаса Мюллера

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    25.02.2022 10:27
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