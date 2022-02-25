Мюллер: «Все еще не могу поверить в то, что происходит на Украине. Остановите войну»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о ситуации на Украине.
«Всего три месяца назад мы играли в Киеве. Все еще не могу поверить в то, что происходит», – написал Мюллер в инстаграме, добавив хештег «Остановите войну».
- Вчера Россия начала спецоперацию в Донбассе.
- Как заверяет Россия, гражданскому населению Украины ничего не угрожает.
- Чемпионат Украины приостановлен из-за введения в стране военного положения.
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