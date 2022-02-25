Мюллер: «Все еще не могу поверить в то, что происходит на Украине. Остановите войну»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о ситуации на Украине.

«Всего три месяца назад мы играли в Киеве. Все еще не могу поверить в то, что происходит», – написал Мюллер в инстаграме, добавив хештег «Остановите войну».

Вчера Россия начала спецоперацию в Донбассе.

Как заверяет Россия, гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

Чемпионат Украины приостановлен из-за введения в стране военного положения.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ

«Альянц Арену» окрасили в цвета флага Украины

Зинченко поучаствовал в манчестерской акции против спецоперации России на Украине

УЕФА обязал клубы и сборные России и Украины проводить домашние матчи на нейтральных полях