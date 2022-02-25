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    Малиновский поблагодарил «Наполи» и «Барсу», чьи игроки вышли на поле с баннером «Stop war»

    Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поблагодарил игроков «Наполи» и «Барсы», вышедших на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с банером «Stop war».

    «Спасибо!» – написал Малиновский в твиттере.

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    Источник: твиттер Руслана Малиновского

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    25.02.2022 10:16
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