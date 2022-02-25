Малиновский поблагодарил «Наполи» и «Барсу», чьи игроки вышли на поле с баннером «Stop war»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поблагодарил игроков «Наполи» и «Барсы», вышедших на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с банером «Stop war».
«Спасибо!» – написал Малиновский в твиттере.
- Вчера Россия начала спецоперацию в Донбассе.
- Как заверяет Россия, гражданскому населению Украины ничего не угрожает.
- Чемпионат Украины приостановлен из-за введения в стране военного положения.
Дякую!! https://t.co/jRHDKVreFM– Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) February 24, 2022
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