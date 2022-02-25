ФИФА – о ситуации на Украине: «Насилие не является решением проблемы»

ФИФА выступил с заявлением по ситуации на Украине.
«ФИФА осуждает применение Россией силы на Украине и любые виды насилия для разрешения конфликтов.
Насилие никогда не является решением проблемы, и ФИФА призывает все стороны восстановить мир посредством конструктивного диалога. ФИФА также продолжает выражать свою солидарность людям, пострадавшим от этого конфликта.
Относительно футбола на Украине и в России, ФИФА продолжит следить за ситуацией. Информация о предстоящих отборочных матчах ЧМ-2022 будет представлена в установленном порядке», – говорится в заявлении организации.
- Вчера Россия начала спецоперацию в Донбассе.
- Как заверяет Россия, гражданскому населению Украины ничего не угрожает.
- Чемпионат Украины приостановлен из-за введения в стране военного положения.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ
Бразильцы «Шахтера» и «Динамо» К попросили вывезти их из Украины
Де Дзерби – об операции России в Украине: «Меня убеждали уехать, но я не мог отвернуться от «Шахтера» и футбола»
«Мы выстоим!» «Шахтер» – о военной операции России в Украине