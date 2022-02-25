ФИФА – о ситуации на Украине: «Насилие не является решением проблемы»

ФИФА выступил с заявлением по ситуации на Украине.

«ФИФА осуждает применение Россией силы на Украине и любые виды насилия для разрешения конфликтов.

Насилие никогда не является решением проблемы, и ФИФА призывает все стороны восстановить мир посредством конструктивного диалога. ФИФА также продолжает выражать свою солидарность людям, пострадавшим от этого конфликта.

Относительно футбола на Украине и в России, ФИФА продолжит следить за ситуацией. Информация о предстоящих отборочных матчах ЧМ-2022 будет представлена в установленном порядке», – говорится в заявлении организации.

Вчера Россия начала спецоперацию в Донбассе.

Как заверяет Россия, гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

Чемпионат Украины приостановлен из-за введения в стране военного положения.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ

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