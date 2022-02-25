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    ФИФА – о ситуации на Украине: «Насилие не является решением проблемы»

    ФИФА выступил с заявлением по ситуации на Украине.

    «ФИФА осуждает применение Россией силы на Украине и любые виды насилия для разрешения конфликтов.

    Насилие никогда не является решением проблемы, и ФИФА призывает все стороны восстановить мир посредством конструктивного диалога. ФИФА также продолжает выражать свою солидарность людям, пострадавшим от этого конфликта.

    Относительно футбола на Украине и в России, ФИФА продолжит следить за ситуацией. Информация о предстоящих отборочных матчах ЧМ-2022 будет представлена в установленном порядке», – говорится в заявлении организации.

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    Источник: сайт ФИФА

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    25.02.2022 09:59
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