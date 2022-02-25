Семак – о ситуации на Украине: «Это отвлекает, но нет ничего важнее жизни людей»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как ситуация на Украине повлияла на футболистов.

– Почему не играл Ракицкий?

– Ракицкий предыдущий матч сыграл ниже своего уровня. Естественно, по тренировкам мы видим его состояние, ему нужно набирать игровую практику и форму. Я думаю, не только у Ярослава проблемы с состоянием. И у него, и у меня родители живут на Украине, много родственников и знакомых, которые там живут.

Конечно, все следят, и даже бразильцы интересуются у соотечественников из «Шахтера». Все переживают за свои семьи. Не знаю, как это отразится в дальнейшем на соревнованиях клубов. Насколько знаю, на Украине приостановили чемпионат.

Естественно, все волнуются, переживают – это нормально. Тут даже обсуждать не нужно. Но что касается своей работы, ребята сегодня вышли и сделали всe, что могли на сегодняшний день. Делали хорошо и смело свою работу.

– Когда увидели эти новости утром, что испытали, как настраивали команду? Что изменилось для вас с сегодняшним днем?

– Я думаю, за последними событиями все следят. Это такие ситуации, где судьбы тесно переплетены. Тут и говорить нечего. Естественно, кто-то спит, кто-то не спит. Любые события, которые есть, все мониторят, смотрят.

Что касается утра, то, конечно, это мешает, отвлекает, но в глобальном смысле нет ничего важнее жизней людей. Наша работа, футбол, конечно, важная часть нашей жизни, но не самая главная.

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