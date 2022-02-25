Главные новости дня. «Зенит» вылетел из Лиги Европы, УЕФА отберет финал ЛЧ у Санкт-Петербурга

Официально: сезон УПЛ приостановлен из-за военного положения в стране

«Хаммарбю» не продал Сведберга «Локомотиву»

УЕФА решил перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга. Матч может пройти в Риме, Мюнхене, Париже, Амстердаме или Барселоне

«Шальке» убрал с формы логотип «Газпрома»

«Зенит» и «Спартак» могут исключить (ESPN)

Польша, Швеция и Чехия выпустили совместное заявление. Они хотят, чтобы стыки ЧМ-2022 прошли не в России

Банк ВТБ после введения санкций отдал пакет акций «Динамо»

РПЛ перенесла матчи 19-го тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив»

Одоевский – самый молодой вратарь «Зенита» в еврокубках

Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из турнира, VAR отменил гол Чистякова на 90-й минуте