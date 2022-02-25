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Главные новости дня. «Зенит» вылетел из Лиги Европы, УЕФА отберет финал ЛЧ у Санкт-Петербурга

25 февраля 2022, 02:10
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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (4)
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petrucho-spb
1645771684
Не прошёл. Одоевского в основу. Вырастет.
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