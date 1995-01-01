Главные новости дня. «Зенит» вылетел из Лиги Европы, УЕФА отберет финал ЛЧ у Санкт-Петербурга

Официально: сезон УПЛ приостановлен из-за военного положения в стране
«Хаммарбю» не продал Сведберга «Локомотиву» из-за военной операции России в Украине
УЕФА решил перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга. Матч может пройти в Риме, Мюнхене, Париже, Амстердаме или Барселоне
«Шальке» убрал с формы логотип «Газпрома»
«Зенит» и «Спартак» могут исключить из еврокубков из-за ситуации в Украине (ESPN)
Польша, Швеция и Чехия выпустили совместное заявление. Они хотят, чтобы стыки ЧМ-2022 прошли не в России
Банк ВТБ после введения санкций отдал пакет акций «Динамо»
РПЛ перенесла матчи 19-го тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив»
Одоевский – самый молодой вратарь «Зенита» в еврокубках
Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из турнира, VAR отменил гол Чистякова на 90-й минуте