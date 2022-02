Игроки «Наполи» и «Барсы» вышли на матч с баннером «Stop war»

«Наполи» принимает «Барселону» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Перед игрой футболисты обеих команд вышли на поле с баннером «Stop war».

Barcelona and Napoli players displayed a banner that read 'STOP WAR' before their Europa League match. pic.twitter.com/TCYWiPLbij