Малиновский показал майку с надписью «Нет войне на Украине» после дубля в матче с «Олимпиакосом»

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Аталанта» на выезде громит «Олимпиакос» со счетом 3:0.

Дубль в этой игре оформил украинский полузащитник Руслан Малиновский.

После своего второго гола он показал майку с надписью «Нет войне на Украине».

2 goals for #Atalanta's winger Ruslan #Malinovskyi against #Olympiacos in #UEL tonight: the ukrainian player has shown a shirt saying «No War in Ukraine» pic.twitter.com/DJiokGe2f4