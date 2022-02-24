Великобритания ввела санкции против ВТБ, владеющего «Динамо», и «Аэрофлота» – партнера «МЮ»

Великобритания объявила о введении санкций в отношении ВТБ и «Аэрофлота».
Все активы банка будут заморожены, а самолеты авиакомпании больше не смогут приземляться на британской территории.
- Сегодня Россия начала спецоперацию в Донбассе.
- ВТБ – владелец «Динамо».
- «Аэрофлот» – партнер «Манчестер Юнайтед».
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