Великобритания ввела санкции против ВТБ, владеющего «Динамо», и «Аэрофлота» – партнера «МЮ»

Великобритания объявила о введении санкций в отношении ВТБ и «Аэрофлота».

Все активы банка будут заморожены, а самолеты авиакомпании больше не смогут приземляться на британской территории.

Сегодня Россия начала спецоперацию в Донбассе.

ВТБ – владелец «Динамо».

«Аэрофлот» – партнер «Манчестер Юнайтед».

На Украине потребовали исключить сборную России и клубы РПЛ из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА

У Казани могут отобрать матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году

РПЛ перенесла матчи 19-го тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив»