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    Мы временно отключили комментарии под новостями, связанными с ситуацией на Украине

    В связи с происходящими событиями вокруг ситуации на Украине мы вынужденно закрываем комментарии под всеми новостями по этой теме. Мы всегда выступали за свободу высказывания в рамках приличия и уважительного отношения друг к другу, однако уровень контроля СМИ сейчас слишком велик, а наши возможности модерации не справятся со всем потоком комментариев.

    На всех новостях вне этой темы комментарии открыты.

    Извините за этот шаг и доставленные неудобства. Мы обязательно откроем их в полном объеме при первой возможности. Мы ценим ваши слова и ваше внимание. «Бомбардир» продолжает работать в штатном режиме.

    Спасибо за понимание. Обнимаем всех.

    Источник: «Бомбардир»

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    24.02.2022 20:34
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