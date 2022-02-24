Мы временно отключили комментарии под новостями, связанными с ситуацией на Украине

В связи с происходящими событиями вокруг ситуации на Украине мы вынужденно закрываем комментарии под всеми новостями по этой теме. Мы всегда выступали за свободу высказывания в рамках приличия и уважительного отношения друг к другу, однако уровень контроля СМИ сейчас слишком велик, а наши возможности модерации не справятся со всем потоком комментариев.
На всех новостях вне этой темы комментарии открыты.
Извините за этот шаг и доставленные неудобства. Мы обязательно откроем их в полном объеме при первой возможности. Мы ценим ваши слова и ваше внимание. «Бомбардир» продолжает работать в штатном режиме.
Спасибо за понимание. Обнимаем всех.
Источник: «Бомбардир»