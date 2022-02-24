Тимощук: «Нам нужен мир. Нет войне»

Анатолий Тимощук, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, высказался о ситуации на Украине.

Россия сегодня утром начала специальную операцию на территории соседней страны.

Тимощук – уроженец Луцка, большую часть футбольный карьеры (1998-2007) провел в «Шахтере».

«Нам нужен мир ради наших детей и родителей. Ради жизни на земле. Нет войне!» – написал Тимощук в сторис инстаграма.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Семак – о ничьей с «Бетисом»: «Могли рассчитывать на более приемлемый результат. Никаких вопросов к команде быть не может»

Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из турнира, VAR отменил гол Чистякова на 90-й минуте

Одоевский – самый молодой вратарь «Зенита» в еврокубках