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    Тимощук: «Нам нужен мир. Нет войне»

    Анатолий Тимощук, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, высказался о ситуации на Украине.

    • Россия сегодня утром начала специальную операцию на территории соседней страны.
    • Тимощук – уроженец Луцка, большую часть футбольный карьеры (1998-2007) провел в «Шахтере».

    «Нам нужен мир ради наших детей и родителей. Ради жизни на земле. Нет войне!» – написал Тимощук в сторис инстаграма.

    По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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    Источник: инстаграм Анатолия Тимощука

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    24.02.2022 20:10
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