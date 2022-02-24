«Хороший парень»: Линекер похвалил Смолова за пост «Нет войне»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер отреагировал на сегодняшнюю публикацию нападающего «Динамо» Федора Смолова.
Российский футболист написал в инстаграме: «Нет войне».
«Хороший парень», – прокомментировал Линекер.
Good man. https://t.co/cm8PPbDoAr– Gary Lineker (@GaryLineker) February 24, 2022
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