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    «Хороший парень»: Линекер похвалил Смолова за пост «Нет войне»

    Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер отреагировал на сегодняшнюю публикацию нападающего «Динамо» Федора Смолова.

    Российский футболист написал в инстаграме: «Нет войне».

    «Хороший парень», – прокомментировал Линекер.

    Линекер: «Возможный перенос финала ЛЧ из России – правильное решение»

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    Линекер: «Не припомню более слабого «Реала». «Челси» был лучше в миллион раз»

    Источник: твиттер Гари Линекера

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    24.02.2022 19:47
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