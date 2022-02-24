Кьеллини – о военной операции России на Украине: «До последнего надеялся, что до этого не дойдет»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о проведении российской военной операции на территории Украины.

«Пробуждение этим утром было шокирующим и травмирующим. Я осознал, что я беспомощен, глядя на изображения, которые не мог понять.

Я до последнего надеялся, что до этого не дойдет, и что кризис не перерастет в конфликт.

Надеюсь, что эффект домино не сработает, и что дипломатия сможет заделать столь серьезную трещину.

Мои мысли и моя солидарность с украинским народом и всеми людьми, которые стали жертвами этой войны», – написал Кьеллини в твиттере.

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