Кьеллини – о военной операции России на Украине: «До последнего надеялся, что до этого не дойдет»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о проведении российской военной операции на территории Украины.
«Пробуждение этим утром было шокирующим и травмирующим. Я осознал, что я беспомощен, глядя на изображения, которые не мог понять.
Я до последнего надеялся, что до этого не дойдет, и что кризис не перерастет в конфликт.
Надеюсь, что эффект домино не сработает, и что дипломатия сможет заделать столь серьезную трещину.
Мои мысли и моя солидарность с украинским народом и всеми людьми, которые стали жертвами этой войны», – написал Кьеллини в твиттере.
- Россия начала военную операцию сегодня утром.
- «Ювентус» идет на 4-м месте в Серии А.
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