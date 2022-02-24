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    Кьеллини – о военной операции России на Украине: «До последнего надеялся, что до этого не дойдет»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о проведении российской военной операции на территории Украины.

    «Пробуждение этим утром было шокирующим и травмирующим. Я осознал, что я беспомощен, глядя на изображения, которые не мог понять.

    Я до последнего надеялся, что до этого не дойдет, и что кризис не перерастет в конфликт.

    Надеюсь, что эффект домино не сработает, и что дипломатия сможет заделать столь серьезную трещину.

    Мои мысли и моя солидарность с украинским народом и всеми людьми, которые стали жертвами этой войны», – написал Кьеллини в твиттере.

    • Россия начала военную операцию сегодня утром.
    • «Ювентус» идет на 4-м месте в Серии А.

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    Источник: твиттер Джорджо Кьеллини

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    24.02.2022 19:31
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