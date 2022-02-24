«Лейпциг»: «Шокированы тем, что происходит в Украине. Любая война неприемлема!»

Пресс-служба «Лейпцига» выпустила заявление по ситуации в Украине.

«Шокированы тем, что происходит в Украине. Любая форма войны неприемлема! Киев – побратим Лейпцига. У нас остались приятные воспоминания о поездке в Украину на матч против «Луганска» в 2018 году.

Мы глубоко потрясены тем, что происходит в стране сейчас. Наши мысли с теми, кого затронула эта ситуация. Надеемся на мир», – говорится в заявлении «Лейпцига».

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Чемпионат Украины приостановлен из-за введения в стране военного положения.

Как заверяет Россия, гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

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