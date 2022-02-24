«Лейпциг»: «Шокированы тем, что происходит в Украине. Любая война неприемлема!»

********,вы шокированы?бюргеры вонючие,те,кто развязал вторую мировую,вы шокированы после одного дня?на украине?******!поедте на донбасс!а вот теперь бойтесь!!!
Пресс-служба «Лейпцига» выпустила заявление по ситуации в Украине.
«Шокированы тем, что происходит в Украине. Любая форма войны неприемлема! Киев – побратим Лейпцига. У нас остались приятные воспоминания о поездке в Украину на матч против «Луганска» в 2018 году.
Мы глубоко потрясены тем, что происходит в стране сейчас. Наши мысли с теми, кого затронула эта ситуация. Надеемся на мир», – говорится в заявлении «Лейпцига».
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