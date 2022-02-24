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    УЕФА: «Решительно осуждаем военное вторжение в Украину. Решения исполкома будут объявлены завтра»

    УЕФА выступил с заявлением по ситуации в Украине.

    «УЕФА разделяет серьезную озабоченность международного сообщества ситуацией с безопасностью, складывающейся в Европе, и решительно осуждает продолжающееся военное вторжение в Украину.

    УЕФА неустанно работает над развитием и продвижением футбола в соответствии с общими европейскими ценностями, такими как мир и уважение прав человека, в духе Олимпийской хартии.

    Мы по-прежнему полны решимости проявить солидарность с футбольным сообществом Украины и готовы протянуть руку помощи украинскому народу.

    Мы рассматриваем эту ситуацию со всей серьезностью и безотлагательностью. Решения будут приняты исполкомом УЕФА и объявлены завтра», – сказано в заявлении организации.

    • Россия начала военную операцию в Украине сегодня утром.
    • Как заверяет Россия, гражданскому населению Украины ничего не угрожает.
    • Чемпионат Украины приостановлен из-за введения в стране военного положения.

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    Источник: сайт УЕФА

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    24.02.2022 17:47
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