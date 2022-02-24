УЕФА: «Решительно осуждаем военное вторжение в Украину. Решения исполкома будут объявлены завтра»

УЕФА выступил с заявлением по ситуации в Украине.

«УЕФА разделяет серьезную озабоченность международного сообщества ситуацией с безопасностью, складывающейся в Европе, и решительно осуждает продолжающееся военное вторжение в Украину.

УЕФА неустанно работает над развитием и продвижением футбола в соответствии с общими европейскими ценностями, такими как мир и уважение прав человека, в духе Олимпийской хартии.

Мы по-прежнему полны решимости проявить солидарность с футбольным сообществом Украины и готовы протянуть руку помощи украинскому народу.

Мы рассматриваем эту ситуацию со всей серьезностью и безотлагательностью. Решения будут приняты исполкомом УЕФА и объявлены завтра», – сказано в заявлении организации.

Россия начала военную операцию в Украине сегодня утром.

Как заверяет Россия, гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

Чемпионат Украины приостановлен из-за введения в стране военного положения.

«Зeнит» и «Спaртак» могут исключить из еврокубков из-за ситуации в Украине (ESPN)

УЕФА решил перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга (Associated Press)