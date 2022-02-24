«Манчестер Юнайтед» прекратит сотрудничество с «Аэрофлотом» из-за операции России в Украине (Daily Star)

Деньги спонсорские вернуть не забудьте ...
«Манчестер Юнайтед» возмущен проведением «специальной военной операции» России в Украине. Клуб досрочно прекратит спонсорские отношения с российской авиакомпанией «Аэрофлот».
Оно должно было продолжаться еще как минимум полтора года.
- Российская авиакомпания – официальный партнер и спонсор английского клуба.
- «МЮ» регулярно летает на ее самолетах.
- УЕФА осудил операцию России в Украине.
Шапи попал в ДТП в Турции. Он избежал травм
Игры Кубка России «Спартак» – «Кубань» и «Балтика» – «Чайка» перенесут (Сергей Ильев)
Депутат Госдумы Бурлаков: «Россия встала на защиту ДНР и ЛНР, чтобы их жители смотрели финал ЛЧ не под обстрелами»