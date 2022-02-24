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    «Манчестер Юнайтед» прекратит сотрудничество с «Аэрофлотом» из-за операции России в Украине (Daily Star)

    «Манчестер Юнайтед» возмущен проведением «специальной военной операции» России в Украине. Клуб досрочно прекратит спонсорские отношения с российской авиакомпанией «Аэрофлот».

    Оно должно было продолжаться еще как минимум полтора года.

    • Российская авиакомпания – официальный партнер и спонсор английского клуба.
    • «МЮ» регулярно летает на ее самолетах.
    • УЕФА осудил операцию России в Украине.

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    Источник: Daily Star

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    24.02.2022 17:46
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1208

      VikNMar 7 часов назад

      Деньги спонсорские вернуть не забудьте ...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 9 часов назад

      Источник желтушный. Вчера МЮ сделал заявление что и дальше будет сотрудничать с Аэрофлотом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +894

      вальтер79 9 часов назад

      на автобусах украинских теперь ездить будут)))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +237

      бочаров 9 часов назад

      Да на танках круто добираться до Мадрида

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15628

      paracetamol 10 часов назад

      Интересно, кто пострадает, тот кто платит или кто получает бабосы?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4649

      FENIX-SL > paracetamol 9 часов назад

      пока что страдать будет население России
      но нам не в падлу
      плевать на курс, плевать на постепенное отключение нас от мира
      главное с лнр днр разобраться! враги украинские повсюду!
      всегда чувствовал такую надобность)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      Серёга Краснодарский 10 часов назад

      Как ваш патлатый на велики.

      0
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      Рейтинг: +13209

      Barmaleushka 10 часов назад

      На "Победе" летать будете .

      1
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      Рейтинг: +440

      v.v.navashinsky 10 часов назад

      МЮ!!!Если эта информация-ПРАВДА,а не ФЕЙК,тогда подпишите спонсорские отношения с НАТО.Будете на танках,или другой военной технике на матчи добираться.

      3
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      Рейтинг: +97

      RusUltras 10 часов назад

      «Клуб не будет делать официальных заявлений. Клуб остается партнером «Аэрофлота». Партнерское соглашение было заключено с авиакомпанией, а не правительством России.
      Вчера писали.
      Чего еще ждать от европейских прозападных марионеток?! Переобулись на лету

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