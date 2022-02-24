Соболев: «Нет войне»

Атакуют не Украину, атакуют Россию... И те в России, кто этого еще не поняли, чуть позже почувствуют, что что-то не так... Но, будет поздно. Все надо соображать вовремя.
"Двадцать второго июня, Ровно в четыре часа Киев бомбили, Нам объявили, Что началася война.
Кончилось мирное время, Нам расставаться пора. Я уезжаю, Быть обещаю Верным тебе до конца.
И ты смотри, С чувством моим не шути! Выйди, подруга, К поезду друга, Друга на фронт проводи.
Дрогнут колеса вагона, Поезд помчится стрелой. Ты мне с перрона, Я — с эшелона Грустно помашем рукой.
Пройдут года, Снова я встречу тебя. Ты улыбнешься, К сердцу прижмешься И поцелуешь, любя. "(с)
Только даты поменялись, а в мозгах без просветления..
Сегодня, 23 февраля уже россияне оккупанты
Нападающий «Спартака» Александр Соболев призвал остановить российскую спецоперацию в Украине.
«Нет войне!!!» – написал Соболев в иснтаграме.
- Россия начала спецоперацию сегодня утром.
- Как заверяет Россия, гражданскому населению Украины ничего не угрожает.
- Чемпионат Украины приостановлен из-за введения в стране военного положения.
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