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    Соболев: «Нет войне»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев призвал остановить российскую спецоперацию в Украине.

    «Нет войне!!!» – написал Соболев в иснтаграме.

    • Россия начала спецоперацию сегодня утром.
    • Как заверяет Россия, гражданскому населению Украины ничего не угрожает.
    • Чемпионат Украины приостановлен из-за введения в стране военного положения.

    На Украине потребовали исключить сборную России и клубы РПЛ из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА

    «Лейпциг»: «Шокированы тем, что происходит в Украине. Любая война неприемлема!»

    УЕФА: «Решительно осуждаем военное вторжение в Украину. Решения исполкома будут объявлены завтра»

    Источник: инстаграм Александра Соболева

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    24.02.2022 17:21
    Комментарии50
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      Рейтинг: +1712

      sovok 6 часов назад

      Атакуют не Украину, атакуют Россию... И те в России, кто этого еще не поняли, чуть позже почувствуют, что что-то не так... Но, будет поздно. Все надо соображать вовремя.

      "Двадцать второго июня, Ровно в четыре часа Киев бомбили, Нам объявили, Что началася война.
      Кончилось мирное время, Нам расставаться пора. Я уезжаю, Быть обещаю Верным тебе до конца.
      И ты смотри, С чувством моим не шути! Выйди, подруга, К поезду друга, Друга на фронт проводи.
      Дрогнут колеса вагона, Поезд помчится стрелой. Ты мне с перрона, Я — с эшелона Грустно помашем рукой.
      Пройдут года, Снова я встречу тебя. Ты улыбнешься, К сердцу прижмешься И поцелуешь, любя. "(с)

      Только даты поменялись, а в мозгах без просветления..
      Сегодня, 23 февраля уже россияне оккупанты

      0
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      Рейтинг: +284

      ussr064 7 часов назад

      Саня что же ты не кричал(нет войне) когда убивали мирных жителей на Донбассе и Луганске стариков и детей...или что стало страшно что санкции повлияют на твою большую зарплату ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25497

      slavutiq70 7 часов назад

      Вот вы ******* только . а наши военные на самом деле заняты полезным делом ...за 4 часа уничтожили практически всю инфраструктуру нациков . днём восстановили подачу воды в Крым . а от вас кривоногих какая польза????

      2
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      Рейтинг: +18753

      derrik2000 > slavutiq70 6 часов назад

      "днём восстановили подачу воды в Крым . а от вас кривоногих какая польза????"

      Аксёнов лично опроверг эту дезинформацию.
      Не восстановили.
      Много работы необходимо ещё необходимо сделать, в частности, взорвать дамбу, перегораживающую путь воды в Крым. И ещё что=то там достаточно трудоёмкое...

      0
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      Рейтинг: +51

      Zenit__SPb 7 часов назад

      8 лет назад Александр жевал сопли и у него в жизни все было хорошо, но сегодня проснулась гражданская позиция. Александр, быть шлюхой - не позиция

      2
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      ...
      Рейтинг: +15842

      Persona_non_Grata > Zenit__SPb 6 часов назад

      Видимо оскорблять людей, имеющих отличное мнение - это позиция ?

      3
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      Рейтинг: +1208

      VikNMar 7 часов назад

      Еще один Смолов нашелся ...

      2
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      Рейтинг: +1768

      Олег1204 8 часов назад

      Раз этот петушок пренципиальный, тогда разорви контракт со спамом, ведь там Аликперов который под санкциями, нет? Жопа привыкла хорошо жить?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1262

      стоп кран 8 часов назад

      Респект Александр !

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      Олег1204 > стоп кран 7 часов назад

      Не переживай, с.ать ему на Украину. Он ссыт что без ништяков всяких останется.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +10365

      ivany4 8 часов назад

      Теперь становиться понятно, почему нет гибкости мысли в нашем футболе? Ну дерево, что с него возьмешь.))
      Неужели лень было прочитать комменты под постом Смолова. В пацифистах ты замечен не был. Две красные за драку не поле.)

      8
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      Рейтинг: +15842

      Persona_non_Grata > ivany4 6 часов назад

      Я тоже читаю комменты и что ? Но если есть мнение - то оно есть .

      1
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      Рейтинг: +130

      Zlatan2718 8 часов назад

      "Граждане, напоминаем! Призывы к миру влекут за собой уголовную ответственность. Война до победного конца. Российская Федерация превыше всего"

      2
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      Рейтинг: +357

      yaran56 8 часов назад

      При моем неординарному отношении к Соболеву полностью с ним солеварений- НЕТ ВОЙНЕ!

      6
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