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    «Зенит» и «Спартак» могут исключить из еврокубков из-за ситуации в Украине (ESPN)

    УЕФА может исключить российские клубы из еврокубков.

    По информации ESPN, завтра состоится экстренное заседание УЕФА, на котором будет утвержден перенос финала ЛЧ из Петербурга из-за военной операции России в Украине.

    Организация также обсудит участие российских клубов в еврокубках.

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    Источник: ESPN

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    24.02.2022 17:14
    Комментарии20
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      Рейтинг: +1150

      ГенГриг 5 часов назад

      Не надо ждать пока нас выгонят! Самим выйти и больше не залазить в это европейское дерьмо. Уже нет спорта, бизнес и политика!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1310

      ZENIT-59 5 часов назад

      Наступают тяжёлые времена и для футболистов тоже!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4213

      ySS 6 часов назад

      Неприятность, но не трагедия. Со сборной будет неприятнее...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +390

      Мост 8 часов назад

      Ну,зенит, сегодня бетис исключит из ек.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      Олег1204 8 часов назад

      Да один х мы там всем вдували)пох

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +13771

      ilichkadr 9 часов назад

      На кой тогда Зениту проводить ответный матч?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 9 часов назад

      Будем тогда в азиатских еврокубках участвовать

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15842

      Persona_non_Grata > Hektor 84 9 часов назад

      Лучше сразу в межгалактических )

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4533

      _Marqella_ > Hektor 84 5 часов назад

      Хорошая идея, думаю и на ЧМ легче будет пробиться и Чемпионом Азии есть варианты стать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +894

      вальтер79 9 часов назад

      ну что сегодня у Зенита дембельский аккорд ))))) рпл в массы))))))

      6
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      Рейтинг: +15628

      paracetamol 10 часов назад

      Если бы УЕФА санкции нам не объявляла, то ихних руководителей обвинили бы в воровстве или изнасиловании. Бить надо не по ним, а по штабам, по Фашингтону и Нью-Йорку! Надеюсь ждать осталось недолго.

      7
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      Рейтинг: +14047

      Cleaner > paracetamol 9 часов назад

      Фашингтон и Нью-Йорк америкосы сами разнесут в клочья.

      1
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      Рейтинг: +60

      nata1979 > paracetamol 3 часа назад

      мразота

      0
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      Рейтинг: +440

      v.v.navashinsky 10 часов назад

      УЕФа уже давно не самостоятельная организация.Что им прикажут,то и будут делать.Пора УЕФа утилизировать.Пора перезагрузку делать.

      6
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