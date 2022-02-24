«Зенит» и «Спартак» могут исключить из еврокубков из-за ситуации в Украине (ESPN)

Не надо ждать пока нас выгонят! Самим выйти и больше не залазить в это европейское дерьмо. Уже нет спорта, бизнес и политика!!!
УЕФА может исключить российские клубы из еврокубков.
По информации ESPN, завтра состоится экстренное заседание УЕФА, на котором будет утвержден перенос финала ЛЧ из Петербурга из-за военной операции России в Украине.
Организация также обсудит участие российских клубов в еврокубках.
- Сегодня «Зенит» проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
- «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
Семак – о ничьей с «Бетисом»: «Могли рассчитывать на более приемлемый результат. Никаких вопросов к команде быть не может»
Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из турнира, VAR отменил гол Чистякова на 90-й минуте