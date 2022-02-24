Кучаев: «Нет войне»

плять они как бобики из одного инкубатора чтоль?хоть одна падля дала развёрнутый ответ.а если аргументов нет-то пусть свои языки в межбуличье засунут....а то как бы новый призыв не пошёл " нет необоснованно высоких зарплат ногомячным пешеходам" и тут я думаю у каждого аргументы найдутся
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, выступающий на правах аренды за «Рубин», выступил против военной операции России на территории Украины.
«Нет войне», – написал Кучаев в инстаграме.
- Россия начала спецоперацию сегодня утром.
- Чемпионат Украины приостановлен из-за введения в стране военного положения.
- Как заверяет Россия, гражданскому населению Украины ничего не угрожает.
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