Кучаев: «Нет войне»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, выступающий на правах аренды за «Рубин», выступил против военной операции России на территории Украины.

«Нет войне», – написал Кучаев в инстаграме.

Россия начала спецоперацию сегодня утром.

Чемпионат Украины приостановлен из-за введения в стране военного положения.

Как заверяет Россия, гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

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