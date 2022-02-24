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    Кучаев: «Нет войне»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, выступающий на правах аренды за «Рубин», выступил против военной операции России на территории Украины.

    «Нет войне», – написал Кучаев в инстаграме.

    • Россия начала спецоперацию сегодня утром.
    • Чемпионат Украины приостановлен из-за введения в стране военного положения.
    • Как заверяет Россия, гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

    На Украине потребовали исключить сборную России и клубы РПЛ из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА

    «Лейпциг»: «Шокированы тем, что происходит в Украине. Любая война неприемлема!»

    УЕФА: «Решительно осуждаем военное вторжение в Украину. Решения исполкома будут объявлены завтра»

    Источник: инстаграм Константина Кучаева

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    24.02.2022 16:38
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4997

      Каратель 9 часов назад

      плять они как бобики из одного инкубатора чтоль?хоть одна падля дала развёрнутый ответ.а если аргументов нет-то пусть свои языки в межбуличье засунут....а то как бы новый призыв не пошёл " нет необоснованно высоких зарплат ногомячным пешеходам" и тут я думаю у каждого аргументы найдутся

      1
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      Рейтинг: +1229

      Vitaga 10 часов назад

      спора нет - любая война отвратительно. то что происходит сейчас - надо было сделать 8 лет назад при куда меньшем сопротивлении. за эти годы усиленная пропаганда на Украине сформировала резко отрицательный образ России как настоящего врага. и всё только начинается....
      произошло внезапное нападение сродни известному 22 июня. уничтожены дромы и пво. только народ то остался... а партизанить у них исторический опыт есть. так что крови будет еще достаточно (.

      3
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      Рейтинг: +7608

      piligrim1986 10 часов назад

      еще один убогий

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1208

      VikNMar 10 часов назад

      Не зря тебя из армейского клуба выдворили ...

      2
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      Рейтинг: +1059

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 11 часов назад

      Президент Польши Анджей Дуда:
      - Украинцы, все на фронт! Все до последнего человека! А мы, братский народ Польши, обещаем чтить вашу память вечно, любить вашу родину, как свою, любить ваших женщин, как своих, пахать и засевать ваши земли, как свои.
      Гыгыгы

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