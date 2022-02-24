«Боруссия» Д: «Наши мысли с народом Украины. Решительно осуждаем вопиющее нарушение международного права»

Дортмундская «Боруссия» сделала заявление по ситуации в Украине.

«Мы потрясены и обеспокоены тем, что на европейской земле разразилась война. «Боруссия» решительно осуждает это вопиющее нарушение международного права.

Наши мысли с народом Украины», – написала пресс-служба клуба в инстаграме.

Россия начала спецоперацию сегодня утром.

Чемпионат Украины приостановлен из-за введения в стране военного положения.

Как заверяет Россия, гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

На Украине потребовали исключить сборную России и клубы РПЛ из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА

«Лейпциг»: «Шокированы тем, что происходит в Украине. Любая война неприемлема!»

УЕФА: «Решительно осуждаем военное вторжение в Украину. Решения исполкома будут объявлены завтра»