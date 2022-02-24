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    «Боруссия» Д: «Наши мысли с народом Украины. Решительно осуждаем вопиющее нарушение международного права»

    Дортмундская «Боруссия» сделала заявление по ситуации в Украине.

    «Мы потрясены и обеспокоены тем, что на европейской земле разразилась война. «Боруссия» решительно осуждает это вопиющее нарушение международного права.

    Наши мысли с народом Украины», – написала пресс-служба клуба в инстаграме.

    • Россия начала спецоперацию сегодня утром.
    • Чемпионат Украины приостановлен из-за введения в стране военного положения.
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    УЕФА: «Решительно осуждаем военное вторжение в Украину. Решения исполкома будут объявлены завтра»

    Источник: инстаграм «Боруссии»

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    24.02.2022 16:09
    Комментарии11
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      Рейтинг: +699

      Алекс636363 8 часов назад

      а когда югославию у них под носом бомбили, тогда они не были потрясены? откуда такое двуличие?

      1
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 9 часов назад

      Так а что вы не осуждаете США и Евросоюз, когда те устраивают вооруженные конфликты в Сирии, Ираке, Афганистане, Югославии и тд. Лицемеры!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2201

      andrej-lucevich 10 часов назад

      еще одни жополизы нарисовались

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      Серёга Краснодарский 10 часов назад

      Ещё за 41й не отмолили

      1
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      Рейтинг: +1110

      Серёга Краснодарский 10 часов назад

      Есть и на них современные Жуковы и Рокосовские.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6231

      sochi-2013 10 часов назад

      Уж немцам бы заткнуться и не отсвечивать!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +903

      mama1991 11 часов назад

      Решительно осуждаем)))) ведем диалог и консультации))) по всему спектру важных вопросов)))) дурочки украину запад потерял

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28421

      silver29 11 часов назад

      В 1941 их предки тоже были с народом украины ? а народ украины до сих пор вспоминает их с благодарностью, 1 января особенно.

      6
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      Рейтинг: +11239

      Вомбат > silver29 10 часов назад

      Положим, народ Украины их по разному вспоминает. даже мои знакомые украинцы по этому поводу грызутся.

      0
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      Рейтинг: +6231

      sochi-2013 > Вомбат 10 часов назад

      "Добрый" Сталин помиловал недобитых бандеровцев, вот их потомки и пытаются грызть.
      Сегодня им и начали зубы рвать. Без наркоза.

      2
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      Рейтинг: +1262

      стоп кран 11 часов назад

      Молодцы Боруссия.

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