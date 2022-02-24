«Боруссия» Д: «Наши мысли с народом Украины. Решительно осуждаем вопиющее нарушение международного права»

а когда югославию у них под носом бомбили, тогда они не были потрясены? откуда такое двуличие?
Дортмундская «Боруссия» сделала заявление по ситуации в Украине.
«Мы потрясены и обеспокоены тем, что на европейской земле разразилась война. «Боруссия» решительно осуждает это вопиющее нарушение международного права.
Наши мысли с народом Украины», – написала пресс-служба клуба в инстаграме.
- Россия начала спецоперацию сегодня утром.
- Чемпионат Украины приостановлен из-за введения в стране военного положения.
- Как заверяет Россия, гражданскому населению Украины ничего не угрожает.
На Украине потребовали исключить сборную России и клубы РПЛ из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА
«Лейпциг»: «Шокированы тем, что происходит в Украине. Любая война неприемлема!»
УЕФА: «Решительно осуждаем военное вторжение в Украину. Решения исполкома будут объявлены завтра»