Геркус: «Начало военных операций на Донбассе – верное решение. Все логично, поддерживаю решение Путина»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в день начала «специальной военной операции» России в Украине выразил ее одобрение. Решение принято президентом России Владимиром Путиным.

«Начало военных операций на Донбассе – верное решение. Президент уже объяснил, для чего это нужно. На мой взгляд, все логично. Я поддерживаю нашу армию и решение Владимира Владимировича. Россия поступает правильно», – сказал Геркус.

Россия начала военную операцию сегодня утром.

Как заверяет Россия, гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

Президент России Владимир Путин призвал украинских военных не сопротивляться.

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