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    Геркус: «Начало военных операций на Донбассе – верное решение. Все логично, поддерживаю решение Путина»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в день начала «специальной военной операции» России в Украине выразил ее одобрение. Решение принято президентом России Владимиром Путиным.

    «Начало военных операций на Донбассе – верное решение. Президент уже объяснил, для чего это нужно. На мой взгляд, все логично. Я поддерживаю нашу армию и решение Владимира Владимировича. Россия поступает правильно», – сказал Геркус.

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    Источник: Sport24

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    24.02.2022 16:01
    Комментарии13
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      Рейтинг: +4997

      Каратель 9 часов назад

      а какая война то? хохлы 8лет из всех утюгов орут что с Россией воюют и сдерживают,что за истерики.сейчас подавят объекты и всё.или кто то бредит танковыми клиньями? а почему тогда не фалангами пиконосцев или манипулами?

      3
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      Рейтинг: +1196

      нейтральныйкакникто > Каратель 6 часов назад

      Тебе же сказали -иди в школу, не пропускай занятия....сейчас подавят объекты и всё.А что не сказал -ПОДАВЛЮ- Очередному ГЕРОЮ говорю -ты в школу не иди ,а сразу в военкомат добровольцем, прибавь себе годков до совершеннолетия и вперёд ,ПОДАВЛЯТЬ, объекты-обтрухаешься по полной-и школу твою твоим именем назовут ......

      1
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      Рейтинг: +3951

      Oldtrafford83 9 часов назад

      Илюша ты конченая ослина!!! #НЕТВОЙНЕ

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3680

      Черкизовский Кот 10 часов назад

      Всегда восхищался Ильёй Леонидовичем. Он вытащил "Локомотив" из ямы.
      Но сейчас скажу: "Геркус, ты КОНЧЕННЫЙ!!!"

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1265

      Миша13 10 часов назад

      Своих детей в окопы пошли. Путинский жополиз.

      14
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      Рейтинг: +4997

      Каратель > Миша13 9 часов назад

      какие окопы? ты в каком времени застрял?

      2
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      ...
      Рейтинг: +1196

      нейтральныйкакникто > Каратель 6 часов назад

      Ты не знаешь что такое ОКОПЫ? Поменьше смотри путинско-шайгунские мультики про гиперракеты.......А окопы- это то , что уже 8 лет обживают в ДНР и ЛНР так называемые ЧВР

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1196

      нейтральныйкакникто 11 часов назад

      Геркус , так сходи в военкомат и запишись добровольцем , или думаешь В ГЛУБОКОМ ТЫЛУ , НА СКЛАДАХ , отсидеться????(это касается всех кто поддерживает и ОДОБРЯМ. решение едра и обнулённого)

      12
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      Рейтинг: +4997

      Каратель > нейтральныйкакникто 9 часов назад

      вроде взрослый,а такую муйню пишешь....

      1
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      Рейтинг: +1196

      нейтральныйкакникто > Каратель 7 часов назад

      Подрастёшь -поймёшь, а пока не плохо бы было занятия в школе не пропускать , и учить предметы -русский язык и историю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      Непутриот 11 часов назад

      Молодцы Локо, что этого лизуна выкинули!

      16
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      Рейтинг: +2603

      FRZZ 11 часов назад

      Пошел ты Геркус ......... со своей поддержкой.

      13
      Ответить
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      Рейтинг: +1059

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 12 часов назад

      Валентина Матвиенко с пачкой пряников срочно вылетела в США в город Фергюссон.
      Гыгыгы

      5
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