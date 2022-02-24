Геркус: «Начало военных операций на Донбассе – верное решение. Все логично, поддерживаю решение Путина»

а какая война то? хохлы 8лет из всех утюгов орут что с Россией воюют и сдерживают,что за истерики.сейчас подавят объекты и всё.или кто то бредит танковыми клиньями? а почему тогда не фалангами пиконосцев или манипулами?
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в день начала «специальной военной операции» России в Украине выразил ее одобрение. Решение принято президентом России Владимиром Путиным.
«Начало военных операций на Донбассе – верное решение. Президент уже объяснил, для чего это нужно. На мой взгляд, все логично. Я поддерживаю нашу армию и решение Владимира Владимировича. Россия поступает правильно», – сказал Геркус.
- Россия начала военную операцию сегодня утром.
- Как заверяет Россия, гражданскому населению Украины ничего не угрожает.
- Президент России Владимир Путин призвал украинских военных не сопротивляться.
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