Ракицкий: «Я – украинец! Стоп войне!»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий отреагировал на начало «специальной военной операции» России в Украине. Он призвал ее остановить.

«Я – украинец! Украине мир! Стоп войне!» – написал игрок.

Чемпионат Украины приостановлен из-за введения в стране военного положения.

Это реакция на начало «специальной военной операции» со стороны России.

Ракицкий играет в России с 2019 года. До этого он вызывался в сборную Украины.

На Украине потребовали исключить сборную России и клубы РПЛ из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА

«Лейпциг»: «Шокированы тем, что происходит в Украине. Любая война неприемлема!»

УЕФА: «Решительно осуждаем военное вторжение в Украину. Решения исполкома будут объявлены завтра»