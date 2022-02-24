Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Ракицкий: «Я – украинец! Стоп войне!»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий отреагировал на начало «специальной военной операции» России в Украине. Он призвал ее остановить.

    «Я – украинец! Украине мир! Стоп войне!» – написал игрок.

    • Чемпионат Украины приостановлен из-за введения в стране военного положения.
    • Это реакция на начало «специальной военной операции» со стороны России.
    • Ракицкий играет в России с 2019 года. До этого он вызывался в сборную Украины.

    На Украине потребовали исключить сборную России и клубы РПЛ из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА

    «Лейпциг»: «Шокированы тем, что происходит в Украине. Любая война неприемлема!»

    УЕФА: «Решительно осуждаем военное вторжение в Украину. Решения исполкома будут объявлены завтра»

    Источник: инстаграм Ярослава Ракицкого

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2022 15:39
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14047

      Cleaner 9 часов назад

      В сегодняшнем матче его выпускать НЕЛЬЗЯ. Из солидарности с фашистами может и по своим воротам ударить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +894

      вальтер79 9 часов назад

      миротворец хренов четы молчал когда донбасс обстреливали и люди гибли

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      Серёга Краснодарский 9 часов назад

      Молодец

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15628

      paracetamol 10 часов назад

      Сегодня я бы его на поле не выпускал. Продаст как в первом матче, наследник Мазепы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 10 часов назад

      Вперед на передовую

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2201

      andrej-lucevich 10 часов назад

      8 лет молчал, а теперь вспомнил, хамелеончик

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1208

      VikNMar 10 часов назад

      Приезжай из Ленинграда в Донецк , что тогда запоёшь ...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14047

      Cleaner 10 часов назад

      Ракицкий, а что молчал про события в Одессе?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Игорь Тютюкин 11 часов назад

      Именно для того, чтобы наконец настал стоп войне, Россия сейчас и проводит операцию.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +510

      Suvorov51 11 часов назад

      Ну что сказать Гнелицкому. если ты украинец это одно дело. а вот еслиты хохлогей это совсем другое. а почему ты не призвал к миру. когда в Одессе жгли живьем людей. они тоже были украинцами. а может быть в твоём понятии они недочеловеки

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11239

      Вомбат > Suvorov51 10 часов назад

      Дорога ложка к обеду. 8 лет прошло с тех пор (кстати, помня об Одессе, вы забыли про Мариуполь). Когда наказание так отсрочено, это уже не наказание, а месть. Ну а месть - дело нехорошее. Неправедное.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +510

      Suvorov51 > Вомбат 10 часов назад

      Не понял. ты еще жив

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru