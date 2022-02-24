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    Бразильцы «Шахтера» и «Динамо» К попросили вывезти их из Украины

    Бразильские легионеры «Шахтера» и киевского Динамо не хотят больше оставаться в Украине. С сегодняшнего дня там проходит «специальная военная операция» России.

    Бразильцы вместе с семьями записали видеообращение к властям Бразилии с просьбой вывезти их из Украины. В ролике есть Давид Нерес, Педриньо, Витао, Додо, Маркос Антонио, Марлон, Фернандо и Майкон (все – «Шахтер»), а также два игрока киевлян – Родриго Де Пена и Витиньо.

    • Сезон УПЛ приостановлен.
    • Завтра УПЛ должна была возобновиться матчем «Миная» и «Зари» (15:00 по Москве).
    • В Украине военное положение.

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    Источник: инстаграм Давида Нереса

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    24.02.2022 15:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14047

      Cleaner 10 часов назад

      Логичная просьба.

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      Рейтинг: +903

      mama1991 12 часов назад

      Че нерес там делает?))

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