Бразильцы «Шахтера» и «Динамо» К попросили вывезти их из Украины

Бразильские легионеры «Шахтера» и киевского Динамо не хотят больше оставаться в Украине. С сегодняшнего дня там проходит «специальная военная операция» России.

Бразильцы вместе с семьями записали видеообращение к властям Бразилии с просьбой вывезти их из Украины. В ролике есть Давид Нерес, Педриньо, Витао, Додо, Маркос Антонио, Марлон, Фернандо и Майкон (все – «Шахтер»), а также два игрока киевлян – Родриго Де Пена и Витиньо.

Сезон УПЛ приостановлен.

Завтра УПЛ должна была возобновиться матчем «Миная» и «Зари» (15:00 по Москве).

В Украине военное положение.

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