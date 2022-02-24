Бразильцы «Шахтера» и «Динамо» К попросили вывезти их из Украины

Логичная просьба.
Бразильские легионеры «Шахтера» и киевского Динамо не хотят больше оставаться в Украине. С сегодняшнего дня там проходит «специальная военная операция» России.
Бразильцы вместе с семьями записали видеообращение к властям Бразилии с просьбой вывезти их из Украины. В ролике есть Давид Нерес, Педриньо, Витао, Додо, Маркос Антонио, Марлон, Фернандо и Майкон (все – «Шахтер»), а также два игрока киевлян – Родриго Де Пена и Витиньо.
- Сезон УПЛ приостановлен.
- Завтра УПЛ должна была возобновиться матчем «Миная» и «Зари» (15:00 по Москве).
- В Украине военное положение.
Де Дзерби – об операции России в Украине: «Меня убеждали уехать, но я не мог отвернуться от «Шахтера» и футбола»
«Мы выстоим!» «Шахтер» – о военной операции России в Украине