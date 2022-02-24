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    Де Дзерби – об операции России в Украине: «Меня убеждали уехать, но я не мог отвернуться от «Шахтера» и футбола»

    Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал начало «специальной военной операции» России в Украине. Итальянец не уехал на родину.

    «Плохой день, сегодня ночью нас разбудили хлопки. Они перекрыли воздушное пространство.

    Посольство Италии убеждало нас уехать, но я не мог отвернуться от «Шахтера» , футбола и уйти таким образом», – сказал Де Дзерби.

    • Сезон УПЛ приостановлен.
    • Завтра УПЛ должна была возобновиться матчем «Миная» и «Зари» (15:00 по Москве).
    • Введение военного положения в Украине – реакция на начало «специальной военной операции» со стороны России.

    Бразильцы «Шахтера» и «Динамо» К попросили вывезти их из Украины

    «Мы выстоим!» «Шахтер» – о военной операции России в Украине

    Владелец «Шахтера» Ахметов: «Угроза вторжения требует единения Украины. Мой благотворительный фонд поможет людям»

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    24.02.2022 14:59
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