Де Дзерби – об операции России в Украине: «Меня убеждали уехать, но я не мог отвернуться от «Шахтера» и футбола»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал начало «специальной военной операции» России в Украине. Итальянец не уехал на родину.

«Плохой день, сегодня ночью нас разбудили хлопки. Они перекрыли воздушное пространство.

Посольство Италии убеждало нас уехать, но я не мог отвернуться от «Шахтера» , футбола и уйти таким образом», – сказал Де Дзерби.

Сезон УПЛ приостановлен.

Завтра УПЛ должна была возобновиться матчем «Миная» и «Зари» (15:00 по Москве).

Введение военного положения в Украине – реакция на начало «специальной военной операции» со стороны России.

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