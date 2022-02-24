Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Василий Березуцкий: «Нет войне»

    Главный тренер ЦСКА Василий Березуцкий выступил против российской спецоперации на Украине.

    «Нет войне», – написал Березуцкий в инстаграме.

    Агент Язиджи: «Юсуф счастлив в ЦСКА. Об уходе из команды не может быть и речи»

    ЦСКА: «Команда возвращается в Москву в полном составе»

    Агент Карраскаля: «Хорхе полетит с ЦСКА в Россию. У него нет планов покинуть клуб»

    Источник: инстаграм Василия Березуцкого

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2022 14:42
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14047

      Cleaner 9 часов назад

      Что на это скажет брат Леша?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1229

      Vitaga 9 часов назад

      у меня есть знакомая с Донбасса. с Авдеевки. городок занятый украинцами . сейчас в её доме живут боевики говорящие на английском. воюющие за незалежность. добровольно они не уйдут. как их выгнать?
      Березуцкий - купи девушке новый дом! потом пиши - нет войне!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 10 часов назад

      Лицемер и хайпажер

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      Непутриот 11 часов назад

      Вася умнее сидящих тут недоболельщиков!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2344

      ALEX ML 11 часов назад

      Смолчал бы и умней считали

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4997

      Каратель 12 часов назад

      и васька туда же...недотренер ,ммыт что его активы за бугром заблочат,вот и ударился в лизоблюдство

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1262

      стоп кран 12 часов назад

      Респект Василий !

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4363

      neim > стоп кран 8 часов назад

      Там говорят уже в Одессе скоро войска будут. Автомат деревянный приготовил ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +599

      БеZуМныЙ 13 часов назад

      Недальновидный Вася.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6689

      nik55 13 часов назад

      всегда считал его тупым---а проще Вася беги

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3227

      Иван Петров 1986 13 часов назад

      Сейчас с ним поработают маленько, он же в ЦСКА пока, а не в киевском динамо.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru