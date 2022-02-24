Василий Березуцкий: «Нет войне»

Что на это скажет брат Леша?
Главный тренер ЦСКА Василий Березуцкий выступил против российской спецоперации на Украине.
«Нет войне», – написал Березуцкий в инстаграме.
- Россия начала спецоперацию сегодня утром.
- Из-за этого до 2 марта были закрыты аэропорты в нескольких российских городах.
- По этой причине могут перенести матчи «Ростов» – «Крылья», «Краснодар» – «Локомотив», «Спартак» – «Кубань».
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