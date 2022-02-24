Геркус: «Горжусь Россией! Поддержите наши войска!»

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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в день начала «специальной военной операции» России в Украине выразил гордость своей страной. Пост оставлен в твиттере.
«Горжусь Россией!» – написал бывший функционер.
«И да, как говорят наши американские друзья: Support Our Troops («поддержите наши войска» - прим. «Бомбардира»)! Армия России!» – добавил Геркус.
- Россия начала военную операцию сегодня утром.
- Как заверяет Россия, гражданскому населению Украины ничего не угрожает.
- Президент России Владимир Путин призвал украинских военных не сопротивляться.
Горжусь Россией!– Илья Геркус (@ilgerkus) February 24, 2022
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