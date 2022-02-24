Геркус: «Горжусь Россией! Поддержите наши войска!»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в день начала «специальной военной операции» России в Украине выразил гордость своей страной. Пост оставлен в твиттере.

«Горжусь Россией!» – написал бывший функционер.

«И да, как говорят наши американские друзья: Support Our Troops («поддержите наши войска» - прим. «Бомбардира»)! Армия России!» – добавил Геркус.

Россия начала военную операцию сегодня утром.

Как заверяет Россия, гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

Президент России Владимир Путин призвал украинских военных не сопротивляться.

Горжусь Россией! – Илья Геркус (@ilgerkus) February 24, 2022

РПЛ перенесла матчи 19-го тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив»

Все игроки и тренеры «Локомотива» готовы вернуться в Москву

Цорн: «Контракта с компанией Рангника нет с лета 2021 года. Разрывать нечего»