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    Геркус: «Горжусь Россией! Поддержите наши войска!»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в день начала «специальной военной операции» России в Украине выразил гордость своей страной. Пост оставлен в твиттере.

    «Горжусь Россией!» – написал бывший функционер.

    «И да, как говорят наши американские друзья: Support Our Troops («поддержите наши войска» - прим. «Бомбардира»)! Армия России!» – добавил Геркус.

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    Источник: твиттер Ильи Геркуса

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    24.02.2022 14:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15842

      Persona_non_Grata 11 часов назад

      Запишись добровольцем и поддержи !!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +28421

      silver29 13 часов назад

      У каждого есть свое мнение, но публичным людям лучше воздержаться от комментариев, Геркусу за его жизненную позицию уважение !

      6
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