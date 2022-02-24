Завтра состоится экстренный исполком УЕФА из-за ситуации между Россией и Украиной

Походу нас выкинут из футбола... Сборную, клубы... Будем варится в своем "котле" - чемпионат и кубок страны, за то можно включить в розыгрыш клубы из Крыма и ДНР и ЛНР)))
25 февраля состоится внеочередное заседание исполкома УЕФА. Оно вызвано началом «специальной операции» России в отношении Украины.
Будет оценена ситуация и приняты все необходимые решения, сообщил УЕФА.
- Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Петербурге.
- «Газпром» сотрудничает с ЛЧ с 2012 года.
- Российская компания получила партнерские права на Евро-2024.
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Сорокин – о переносе финала ЛЧ из Петербурга: «Будет решение – сразу объявим»
УЕФА решил перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга (Associated Press)
Рангник – 1-й тренер «Манчестер Юнайтед», не выигравший 2 стартовых матча в ЛЧ