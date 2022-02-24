Завтра состоится экстренный исполком УЕФА из-за ситуации между Россией и Украиной

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    25 февраля состоится внеочередное заседание исполкома УЕФА. Оно вызвано началом «специальной операции» России в отношении Украины.

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    Сорокин – о переносе финала ЛЧ из Петербурга: «Будет решение – сразу объявим»

    УЕФА решил перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга (Associated Press)

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    Источник: УЕФА

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    24.02.2022 14:33
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1985

      serglider 6 часов назад

      Походу нас выкинут из футбола... Сборную, клубы... Будем варится в своем "котле" - чемпионат и кубок страны, за то можно включить в розыгрыш клубы из Крыма и ДНР и ЛНР)))

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      Рейтинг: +31669

      oyabun 12 часов назад

      То что финал ЛЧ из Питера уберут, это к бабке не ходи. Как бы еще чего похуже не нарешали.

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      Рейтинг: +1397

      Bozigit 13 часов назад

      Надеюсь нас не лишат стыковых матчей

      2
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      Рейтинг: +699

      Алекс636363 > Bozigit 12 часов назад

      перенесут на нейтральное поле. куда-нибудь в испанию или на балканы. такое уже было с тереком, со спартаком, с ЦСКА в его первой лиге чемпионов

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      Рейтинг: +1397

      Bozigit > Алекс636363 11 часов назад

      Как Колосков отметил, скорее всего заберут финал ЛЧ

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      Рейтинг: +28421

      silver29 13 часов назад

      Спорт вне политики !!! Что-то не припомню сборов после того как раздербанили Югославию и стерли Ирак. Пох, косим укроп.

      7
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      Рейтинг: +60

      nata1979 > silver29 2 часа назад

      косишь ты мразь свои мозги урод

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