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    «Мы выстоим!» «Шахтер» – о военной операции России в Украине

    Пресс-служба «Шахтера» отреагировала на проведение Россией военной операции на территории Украины.

    «Мы выстоим!» – написал клуб в твиттере, опубликовав фото украинского флага.

    • Чемпионат Украины приостановлен из-за введения в стране военного положения.
    • Это реакция на начало «специальной военной операции» со стороны России.
    • «Шахтер» лидирует в УПЛ.

    Бразильцы «Шахтера» и «Динамо» К попросили вывезти их из Украины

    Де Дзерби – об операции России в Украине: «Меня убеждали уехать, но я не мог отвернуться от «Шахтера» и футбола»

    Луческу: «Не покину Киев, я не трус»

    Источник: твиттер «Шахтера»

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    24.02.2022 13:27
    Комментарии7
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 10 часов назад

      ДНР и ЛНР уже давно не украина

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      Рейтинг: +510

      Suvorov51 10 часов назад

      А кому там стоять. бразильцам. так они выстоят против киевлян. это точно. ведь они и играют не на донбасе а во Львове. хотя нет сейчас в Харькове

      1
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      Рейтинг: +14047

      Cleaner 10 часов назад

      Шахтер в трудное время бросил свой родной город и за СЕМЬ лет ни слова не сказал в его защиту.

      1
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      Рейтинг: +903

      mama1991 13 часов назад

      Ага.... ренат только и ждёт когда хунту снесут! Выстоимо))))

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      Рейтинг: +440

      v.v.navashinsky 13 часов назад

      Кто там в "Шахтере"будет выстаивать.У них одни бразильцы.Смотрите,чтобы они у Вас не разбежались.Кто тогда будет играть в УПЛ.???Ахметов и пресс-служба выйдет на поле играть в футбол.

      2
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      Рейтинг: +10365

      ivany4 14 часов назад

      А вас никто и не трогает.
      У вас в руках нет оружия, вы никого не убиваете и не убивали, так что живите спокойно. И если захотите, то будем играть в футбол в одной лиги.

      5
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      Рейтинг: +6215

      Semenycch 14 часов назад

      Мы? Ты и твои вошки?

      2
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