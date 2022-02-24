«Мы выстоим!» «Шахтер» – о военной операции России в Украине

ДНР и ЛНР уже давно не украина
Пресс-служба «Шахтера» отреагировала на проведение Россией военной операции на территории Украины.
«Мы выстоим!» – написал клуб в твиттере, опубликовав фото украинского флага.
- Чемпионат Украины приостановлен из-за введения в стране военного положения.
- Это реакция на начало «специальной военной операции» со стороны России.
- «Шахтер» лидирует в УПЛ.
Ми вистоїмо! #Україна #Ukraine pic.twitter.com/MDue4xQqvR– ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 24, 2022
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