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    Луческу: «Не покину Киев, я не трус»

    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу не собирается покидать Украину из-за российской спецоперации.

    «Вся спортивная деятельность на Украине была приостановлена на 30 дней. Я не покину Киев, чтобы вернуться в Румынию, я не трус.

    Надеюсь, что эти большие люди без мозгов остановят войну. Я никогда не думал, что это возможно», – сказал 76-летний специалист.

    • Луческу возглавляет «Динамо» с 2020 года.
    • На Украине введено военное положение.
    • Из-за этого чемпионат страны приостановлен на неопределенный срок.

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    Источник: твиттер журналиста Эмануэля Рошу

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    24.02.2022 12:47
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