Луческу: «Не покину Киев, я не трус»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу не собирается покидать Украину из-за российской спецоперации.

«Вся спортивная деятельность на Украине была приостановлена на 30 дней. Я не покину Киев, чтобы вернуться в Румынию, я не трус.

Надеюсь, что эти большие люди без мозгов остановят войну. Я никогда не думал, что это возможно», – сказал 76-летний специалист.

Луческу возглавляет «Динамо» с 2020 года.

На Украине введено военное положение.

Из-за этого чемпионат страны приостановлен на неопределенный срок.

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