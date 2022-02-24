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    Уткин – о военной операции на Украине: «Худший день в жизни. Мрак и бессилие»

    Журналист Василий Уткин прокомментировал проведение российской российской спецоперации на Украине.

    «Не очень понимаю, как делать выпуск сегодня. Ну, какой футбол… Советов не жду – потому что точно уверен, что сейчас никто не даст такого совета.

    Худший день в жизни. Рекорд побит. Кажется, с этим рекордом сейчас будет, как с Овечкиным. Он будет обновляться регулярно.

    Мрак и бессилие. Не думал, что в моей жизни будет такой день», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Россия начала спецоперацию сегодня утром.
    • Из-за этого под вопросом оказалось проведение матчей 19-го тура РПЛ.

    Уткин – о Fan ID: «Ничего более бредового придумать невозможно»

    Уткин – о планируемом изменении лимита на легионеров в РПЛ: «Очень позитивный факт»

    Уткин – о «Зените»: «Пропускать три мяча за тайм на собственном поле при большой поддержке болельщиков – это неприлично»

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    24.02.2022 12:19
    Комментарии9
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      Рейтинг: +14263

      житель СПб 15 часов назад

      А для многих - худший день был в августе 1998, когда Ельцин с товарищами в 4 раза опустил рубль. Не на 10%, а в 4 раза! И люди разорились (да и я в том числе). А еще был худший день в августе 1991 года, когда 3 политикана самовольно развалили страну. А еще был худший день в 1993 году, когда танки стреляли по нашему парламенту и по неофициальной информации, там были очень большие жертвы. Но знаю, что в августе 1998 года дикторы НТВ не пострадали, их экономически защитили... Вас, Василий, свои тоже не оставят...

      5
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      Рейтинг: +510

      Suvorov51 > житель СПб 10 часов назад

      Вот тут ты прав. да уж. тогда нас на самое дно опустил пьянь подлючая . но мы сдюжали и я уверен. что и эту напасть переживем. но не надо ссать ведь когда то надо вставать с кален

      0
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      Рейтинг: +4816

      Блямба 15 часов назад

      Точно.
      «Худший день в жизни. Мрак и бессилие»
      и это только начало..

      5
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      Рейтинг: +1397

      Bozigit 15 часов назад

      Уткин - мужик!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +11361

      playsh 15 часов назад

      Вася,езжай поживи в Донецке или Луганске,может похудеешь,если не грохнут.

      7
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      Рейтинг: +3483

      Kollljan 15 часов назад

      Да, Вася! К черту футбольные распри. Объединяться надо.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1397

      Bozigit 15 часов назад

      Куда катится мир. И все из за кучки подонков

      7
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      Рейтинг: +1262

      стоп кран 15 часов назад

      Респект Василий !

      7
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      Рейтинг: +559

      111Hunter111 15 часов назад

      У импотентов как ты всегда бессилие.

      4
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