Уткин – о военной операции на Украине: «Худший день в жизни. Мрак и бессилие»

А для многих - худший день был в августе 1998, когда Ельцин с товарищами в 4 раза опустил рубль. Не на 10%, а в 4 раза! И люди разорились (да и я в том числе). А еще был худший день в августе 1991 года, когда 3 политикана самовольно развалили страну. А еще был худший день в 1993 году, когда танки стреляли по нашему парламенту и по неофициальной информации, там были очень большие жертвы. Но знаю, что в августе 1998 года дикторы НТВ не пострадали, их экономически защитили... Вас, Василий, свои тоже не оставят...
Журналист Василий Уткин прокомментировал проведение российской российской спецоперации на Украине.
«Не очень понимаю, как делать выпуск сегодня. Ну, какой футбол… Советов не жду – потому что точно уверен, что сейчас никто не даст такого совета.
Худший день в жизни. Рекорд побит. Кажется, с этим рекордом сейчас будет, как с Овечкиным. Он будет обновляться регулярно.
Мрак и бессилие. Не думал, что в моей жизни будет такой день», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- Россия начала спецоперацию сегодня утром.
- Из-за этого под вопросом оказалось проведение матчей 19-го тура РПЛ.
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