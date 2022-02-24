Уткин – о военной операции на Украине: «Худший день в жизни. Мрак и бессилие»

Журналист Василий Уткин прокомментировал проведение российской российской спецоперации на Украине.

«Не очень понимаю, как делать выпуск сегодня. Ну, какой футбол… Советов не жду – потому что точно уверен, что сейчас никто не даст такого совета.

Худший день в жизни. Рекорд побит. Кажется, с этим рекордом сейчас будет, как с Овечкиным. Он будет обновляться регулярно.

Мрак и бессилие. Не думал, что в моей жизни будет такой день», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Россия начала спецоперацию сегодня утром.

Из-за этого под вопросом оказалось проведение матчей 19-го тура РПЛ.

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