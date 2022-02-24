Смолов: «Нет войне!»

еще один дурачок вылез. такое впечатление что чем мозгов меньше тем реакция быстрее - словами
Нападающий «Динамо» Федор Смолов призвал остановить российскую спецоперацию на Украине.
«Нет войне!» – написал футболист в инстаграме.
- Россия начала спецоперацию сегодня утром.
- Смолов зимой перешел в «Динамо» из «Локомотива».
«Хороший парень»: Линекер похвалил Смолова за пост «Нет войне»
Тюкавин – после дубля: «Хорошо, что обошел Смолова по голам на сборах»
Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Сочи», Смолов забил четвертый гол после возвращения