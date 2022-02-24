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    Смолов: «Нет войне!»

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов призвал остановить российскую спецоперацию на Украине.

    «Нет войне!» – написал футболист в инстаграме.

    • Россия начала спецоперацию сегодня утром.
    • Смолов зимой перешел в «Динамо» из «Локомотива».

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    Источник: инстаграм Федора Смолова

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    24.02.2022 12:06
    Комментарии97
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      Рейтинг: +1229

      Vitaga 10 часов назад

      еще один дурачок вылез. такое впечатление что чем мозгов меньше тем реакция быстрее - словами

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 10 часов назад

      Ельцинский куколд решил похайповать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 10 часов назад

      Ну Федя вперед на передовую и кричи там что хочешь. А то хорошо тявкать с дома на рублевке.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13209

      Barmaleushka 10 часов назад

      Война - дело грязное , без всяких исключений . Но хочется спросить противников спецоперации - сколько вы потратите на уговоры-переговоры с бугаем неадекватом , который регулярно бьёт твоего друга( родственника) и его семью ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7808

      FanatSerj 12 часов назад

      Почему остановить именно военную операцию?
      ""Нет войне" - это как раз призыв к нацикам сложить оружие и не вредить гражданским.

      1
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      Рейтинг: +599

      БеZуМныЙ 13 часов назад

      На буй его из сборной послать. Федя, россиян 8 лет бомбили, когда ты в нашей стране набивал баблом карманы.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +3885

      Красногорск_Фан 13 часов назад

      Все имеют право на свое мнение. Но где был Российский гражданин Федя предыдущие 8 лет и почему до этого его все устраивало. Потому что не затрагивало его зарубежных активов и перспектив? Если так то присоединяюсь , петушара.

      7
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      Рейтинг: +1262

      стоп кран 13 часов назад

      8 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин расценил как провокационный вопрос о том, собирается ли Россия нападать на Украину, заметив, что РФ - миролюбивое государство.======ЛЖЕЦ.

      0
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      Рейтинг: +415

      КаДеС 14 часов назад

      Что за "нет войне!"?
      Вы там "эха москвы" или "дуделы" накурились?
      Россия защищает свои интересы. И это нормально. При столкновении интересов есть лишь компромиссы и выходы в пользу кого-то.

      А выходить из столкновений интересов в пользу другой стороны сродни предательству.

      Когда ВСУ убивали мирных жителей на Донбассе,где были ваши "нет войне!"?

      А тут такие сердобольные стали

      8
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      Рейтинг: +4649

      FENIX-SL > КаДеС 14 часов назад

      пока тебя не коснутся неудобства, тебе будет все равно
      а люди которые теряют деньги на бирже из-за чьих то военных амбиций, будут явно расстроены
      как и те, кто выезжает заграницу

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8892

      САДЫЧОК > КаДеС 13 часов назад

      Начну из далека....Нашему футболу ФСЁ ! Его больше нет !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +51

      Conn > САДЫЧОК 12 часов назад

      Гыыыы! Его и не было и Смолов тому пример!

      4
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      ...
      Рейтинг: +415

      КаДеС > FENIX-SL 10 часов назад

      Меня лично касается сложившееся ситуация. У меня большая часть закупок делается в Италии за доллары. И немного в Болгарии и Германии. Уже сейчас я константирую рост расходов в районе 7%.
      Но я предпочитаю, чтоб моя страна защищала себя и свой народ, а не была тряпкой для вытирания чужих ног. И тем более не согласен мирится с геноцидом русского населения. И пусть это для меня сейчас проблема - выберемся

      1
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      Рейтинг: +10981

      BRO_football 14 часов назад

      Наконец-то, хоть кто-то из российских футболистов высказался. Достаточно смело. Украинские футболисты у себя там визжат во всё горло, а у нас только Смолов 2 слова сказал. Как это называть? Цензура?

      0
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      ...
      Рейтинг: +425

      Vratarь > BRO_football 14 часов назад

      Ну, давай так. Каждый находится в своём инфополе. Высказаться против войны из России - поступок, да; но визжать с Украины против войны - стадный эффект.

      2
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      Рейтинг: +4363

      neim > BRO_football 13 часов назад

      А они что, визжат "Долой Зеленского ?" )))

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