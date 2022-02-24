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    РПЛ: «Возобновление сезона через два дня»

    Пресс-служба РПЛ дала понять, что возобновление сезона не будет перенесено. Как и было намечено, 19-й тур начнется 26 февраля.

    «До возобновления сезона РПЛ осталось два дня», – написала лига.

    • В Ростове-на-Дону и Краснодаре закрыты аэропорты.
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    Источник: твиттер РПЛ

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    24.02.2022 10:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1397

      Bozigit 15 часов назад

      Думаю не правильное решение. Там гибнут люди... А здесь игра, азарт

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