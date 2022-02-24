РПЛ: «Возобновление сезона через два дня»

Пресс-служба РПЛ дала понять, что возобновление сезона не будет перенесено. Как и было намечено, 19-й тур начнется 26 февраля.

«До возобновления сезона РПЛ осталось два дня», – написала лига.

В Ростове-на-Дону и Краснодаре закрыты аэропорты.

Россия начала «специальную военную операцию» в отношении Украины.

В РПЛ лидирует «Зенит», который в 23:00 должен начать матч Лиги Европы против «Бетиса».

На Украине потребовали исключить сборную России и клубы РПЛ из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА

У Казани могут отобрать матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году

РПЛ перенесла матчи 19-го тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив»