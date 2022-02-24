В Украине введено военное положение. Возобновление УПЛ было запланировано на завтра

Возобновление чемпионата Украины по футболу, которое было намечено на завтра, 25 февраля, маловероятно. Это связано с введением в стране военного положения.

О нем объявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Завтра УПЛ должна возобновиться матчем «Миная» и «Зари» (15:00 по Москве).

Введение военного положения в Украине – реакция на начало «специальной военной операции» со стороны России.

В УПЛ лидирует донецкий «Шахтер».

Бразильцы «Шахтера» и «Динамо» К попросили вывезти их из Украины

Де Дзерби – об операции России в Украине: «Меня убеждали уехать, но я не мог отвернуться от «Шахтера» и футбола»

«Мы выстоим!» «Шахтер» – о военной операции России в Украине