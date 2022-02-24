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    В Украине введено военное положение. Возобновление УПЛ было запланировано на завтра

    Возобновление чемпионата Украины по футболу, которое было намечено на завтра, 25 февраля, маловероятно. Это связано с введением в стране военного положения.

    О нем объявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

    • Завтра УПЛ должна возобновиться матчем «Миная» и «Зари» (15:00 по Москве).
    • Введение военного положения в Украине – реакция на начало «специальной военной операции» со стороны России.
    • В УПЛ лидирует донецкий «Шахтер».

    Бразильцы «Шахтера» и «Динамо» К попросили вывезти их из Украины

    Де Дзерби – об операции России в Украине: «Меня убеждали уехать, но я не мог отвернуться от «Шахтера» и футбола»

    «Мы выстоим!» «Шахтер» – о военной операции России в Украине

    Источник: телеграм-канал Владимира Зеленского

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    24.02.2022 09:42
    Комментарии9
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 12 часов назад

      Зеленский клоун! Довел страну до развала!

      1
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      Рейтинг: +28421

      silver29 > Hektor 84 11 часов назад

      Он вляпался в страницы истории как последний президент страны им. Ленина

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6215

      Semenycch 16 часов назад

      Местные Харьковские блогеры только что заявили, что Российские военные в центре Харькова! Фашистский батальон Азов окружен в районе Мариуполя!

      4
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      Рейтинг: +6215

      Semenycch 17 часов назад

      По недостоверным данным Российские танки с запада обошли Харьков! Массированный удар крылатыми ракетами произошел как с Черного моря, так и из Приднестровья.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6215

      Semenycch 17 часов назад

      Какая Украина? Кому нужна эта бывшая Украина?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1059

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 17 часов назад

      Для тех кто поддерживал преступный режим майданутых скакунов боингов не осталось. Есть только свободные шасси АНнушек. Так что портки в руки и айда туда, пока взлетные полосы целы.

      5
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      Рейтинг: +6215

      Semenycch > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 17 часов назад

      Разбомблены взлетные полосы всех или почти всех аэродромов Украины.

      4
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      Рейтинг: +28421

      silver29 18 часов назад

      Какой чемпионат украины ? в Польше будут играть. Предупреждали и терпели долго, но детишки все шалили со спичками. Теперь не о военном положении думать надо, а как мирный договор подписать, что б Львов остался, а то и его пшеки заберут.

      5
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      Рейтинг: +59332

      portero 18 часов назад

      это прикол про футбол, какой нафиг футбол, у нас тоже остановится похоже...

      1
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