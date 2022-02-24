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    Яремчук после гола «Аяксу» показал герб Украины. Там введено чрезвычайное положение

    Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук отличился в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (2:2). После этого он снял игровую форму, под которой была футболка с изображение герба Украины.

    В Украине сейчас действует чрезвычайное положение.

    • Там приостановят все футбольные турниры.
    • Россия на этой неделе признала самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
    • Яремчук в матче с «Аяксом» вышел на замену на 62-й минуте и через 10 минут сравнял счет.

    На Украине потребовали исключить сборную России и клубы РПЛ из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА

    «Лейпциг»: «Шокированы тем, что происходит в Украине. Любая война неприемлема!»

    УЕФА: «Решительно осуждаем военное вторжение в Украину. Решения исполкома будут объявлены завтра»

    Источник: твиттер Бруно Формиги

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    24.02.2022 01:39
    Комментарии12
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 12 часов назад

      И почему он за это еще не наказан? Как те ребята вот точно на помню вроде Шакири и еще кто то после забитых голов показавшие гербы своей родины жестами.

      1
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      Рейтинг: +2471

      petrucho-spb 19 часов назад

      Идея америки сработала. Войну России с Украиной. Но немного в другом ключе.

      0
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      Рейтинг: +2471

      petrucho-spb 19 часов назад

      За страну свою. Понятно он же гражданин своей страны и переживает за происходящее. Надеюсь ,что всё закончится.

      2
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      Рейтинг: +1363

      Obojaemiy 22 часа назад

      Недокомик ваш хохляцкий развалил всю Украину. Не Россия вы бы все погибли от неумелых действий вашего президентишки

      1
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      Рейтинг: +6830

      Томик 22 часа назад

      Говнюки

      0
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      Рейтинг: +1262

      стоп кран 24 февраля, 03:47

      Красава Яремчук ! Слава Украине !

      2
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 > стоп кран 12 часов назад

      Иди на украинский сайт и кричи там слава хохложопии)))

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      Рейтинг: +1768

      Олег1204 24 февраля, 03:11

      Родной город - Львiв.
      Ясно понятно.

      2
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      Рейтинг: +1171

      Сергей Каспийский 24 февраля, 02:44

      1. Порошенко потерял КРЫМ!!!
      2. Зеленский потерял ЛУГАНСК и ДОНЕЦК!!!
      3. ....(ф.?) потеряет .... (?!) - жду в состав РОССИИ всю НОВОРОССИЮ!!!

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      Рейтинг: +44

      Арч > Сергей Каспийский 20 часов назад

      оккупация теперь называется словом"потерял"?

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      Рейтинг: +2471

      petrucho-spb > Арч 19 часов назад

      Сами напрасились. Что штаты скажут то Киев и делает.

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      Рейтинг: +1171

      Сергей Каспийский > Арч 15 часов назад

      если вся УКРАИНА (кроме галиции) скажет РОССИЯ освободите нас от фашистов, это так и будет называться "ОСВОБОЖДЕНИЕ", если хочешь "ОЧИЩЕНИЕ". Я между прочим на флоте, когда служил, то мои лучшие друзья были из Кривого Рога, парни были все из шахтерских семей и очень сомневаюсь, что они поддерживают бандеровскую мразь.

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