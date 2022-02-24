Яремчук после гола «Аяксу» показал герб Украины. Там введено чрезвычайное положение

И почему он за это еще не наказан? Как те ребята вот точно на помню вроде Шакири и еще кто то после забитых голов показавшие гербы своей родины жестами.
Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук отличился в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (2:2). После этого он снял игровую форму, под которой была футболка с изображение герба Украины.
В Украине сейчас действует чрезвычайное положение.
- Там приостановят все футбольные турниры.
- Россия на этой неделе признала самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
- Яремчук в матче с «Аяксом» вышел на замену на 62-й минуте и через 10 минут сравнял счет.
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