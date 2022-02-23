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    Шевченко – украинцам: «Сложное время, но в единстве мы победим!»

    Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о напряженной ситуации на родине.

    «Украина – моя Родина!

    Я всегда гордился своим народом и своей страной! Мы пережили много непростых моментов и за прошедшие 30 лет сформировались как нация! Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан! Это наше самое главное достояние!

    Сегодня сложное для всех нас время. Но мы должны объединиться! В единстве мы победим! Слава Украине!» – написал Шевченко в инстаграме.

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    Источник: инстаграм Андрея Шевченко

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    23.02.2022 15:12
    Комментарии20
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 12 часов назад

      Интересно где сейчас борец за свободу и алкаш Алиев?!

      0
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 12 часов назад

      Так патриот Андрюша вперед на украину с автоматом! А то хорошо быть патриотом живя в другой стране и беспокоясь о простых украинцах)))

      0
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      Рейтинг: +59332

      portero 23 февраля, 19:01

      Вот только не понял, родился и заиграл в футбол в СССР, а лозунги кидает, ладно бы сопляк кукарекал... хотя по другому нельзя, иначе денег не дадут заработать и отберут оо что есть.

      2
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      Рейтинг: +5116

      Павелий 23 февраля, 18:07

      Шевченко, твоя родина - Союз Советских Социалистических Республик. И если вы хотите с кем-то объединяться, то это надо делать с Россией и Белоруссией.
      И стыдно, что взрослый мужик, выросший в стране, победившей нацизм, пишет лозунги националистов...

      2
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      Рейтинг: +1262

      стоп кран > Павелий 23 февраля, 21:38

      пишет лозунги националистов...========Он написал--- Слава Украине! Как это относится к национализму ? По твоей дебильной логике и Слава России это тоже национализм )))
      Вчера тут е.банько под ником Житель Спб такую же херь писал. Ты второй е.банько.Поздравляю. )))

      0
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      Рейтинг: +510

      Suvorov51 > стоп кран 24 февраля, 00:09

      Упади хохлогей

      1
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 > стоп кран 12 часов назад

      Не пиши на языке агрессора! А то твои хохлозадые соотечественники тебя не поймут.

      0
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      Рейтинг: +9697

      Alekxei Z. 23 февраля, 17:48

      Бомбардир конечно сильный провокатор.
      На потеху местных путиноидов выливают эти новости.
      Предлагаю найти хоть одного российского игрока, который на радость местной гопоте , скажет что украинцев надо "крошить".
      Есть такие ???
      Почему то кажется , что таких нет.
      Тогда для чего надо обсуждать вполне нормальные высказывания патриота своей страны !

      2
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      Рейтинг: +9697

      Alekxei Z. 23 февраля, 17:43

      Местным спецам хочется задать вопрос.
      Если вы уроды называете себя патриотами, так почему оскорбляете человека , который любит свою Родину ?
      На вас тварей никто не нападает и не отжимает территории, но вы почему-то оскорблены , тем что кто-то обьективно оценивает ситуацию.
      Вы дебилы , путинское быдло.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 > Alekxei Z. 12 часов назад

      Ты идиотина иди учи уроки! Донбасс, Крым, Луганск и Новороссия исконно русские территории и всегда ими были!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 > Alekxei Z. 12 часов назад

      Иди нах с российского спорт сайта и не вякай тут! А то смотри твои хохлозадые соотечественники тебя заподозрят в шпионаже в пользу России))))

      0
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      Рейтинг: +1059

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 23 февраля, 17:19

      Был уважаемым футболистом. а стал обычным майданутым бендеровцем.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +414

      Завулон new new 23 февраля, 16:42

      "Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан! " это он о ком?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +759

      sevsor 23 февраля, 16:38

      Кого он собрался побеждать? Зрелый уже дядька, а до сих пор повторяет майдауные кричалки. Стыдно за тебя!

      4
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      Рейтинг: +11361

      playsh 23 февраля, 16:28

      Шева,"вам в единстве" своём надо своего президента-импотента побеждать.
      Интересно,а что это твоя семья столько лет живёт в Лондонском особняке?
      Приезжайте в славный Киев и объединяйтесь,а словоблудить из-за бугра,где не бомбят,все мастера.

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