Шевченко – украинцам: «Сложное время, но в единстве мы победим!»

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о напряженной ситуации на родине.

«Украина – моя Родина!

Я всегда гордился своим народом и своей страной! Мы пережили много непростых моментов и за прошедшие 30 лет сформировались как нация! Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан! Это наше самое главное достояние!

Сегодня сложное для всех нас время. Но мы должны объединиться! В единстве мы победим! Слава Украине!» – написал Шевченко в инстаграме.

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