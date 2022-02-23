Шевченко – украинцам: «Сложное время, но в единстве мы победим!»

Интересно где сейчас борец за свободу и алкаш Алиев?!
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о напряженной ситуации на родине.
«Украина – моя Родина!
Я всегда гордился своим народом и своей страной! Мы пережили много непростых моментов и за прошедшие 30 лет сформировались как нация! Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан! Это наше самое главное достояние!
Сегодня сложное для всех нас время. Но мы должны объединиться! В единстве мы победим! Слава Украине!» – написал Шевченко в инстаграме.
Агент Миранчука – о «Дженоа»: «Привлекала возможность работы с Шевченко, но у Леши были сомнения»
Дружба с Абрамовичем – одна из причин отказа сборной Польши от услуг Шевченко (Przegląd Sportowy)
Сборная Польши продолжает переговоры с Шевченко. До матча с Россией меньше двух месяцев