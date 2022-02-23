Рангник: «Никто не может быть заинтересован в войне России и Украины. Это важнее игры ЛЧ»

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник высказался о возможном переносе финала ЛЧ из Петербурга из-за обострения конфликта России и Украины.

«Решением этого вопросы должен заниматься УЕФА и, возможно, даже политики. Мы все надеемся, не только в Британии, но и во всем мире, что ситуация нормализуется.

Никто не может быть заинтересован в войне в Европе. Это важнее игры в Лиге чемпионов», – сказал Рангник.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.

«Челси» – действующий победитель турнира.

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