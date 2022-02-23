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    Рангник: «Никто не может быть заинтересован в войне России и Украины. Это важнее игры ЛЧ»

    Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник высказался о возможном переносе финала ЛЧ из Петербурга из-за обострения конфликта России и Украины.

    «Решением этого вопросы должен заниматься УЕФА и, возможно, даже политики. Мы все надеемся, не только в Британии, но и во всем мире, что ситуация нормализуется.

    Никто не может быть заинтересован в войне в Европе. Это важнее игры в Лиге чемпионов», – сказал Рангник.

    • Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.
    • «Челси» – действующий победитель турнира.

    МИД Великобритании призвал клубы АПЛ бойкотировать финал ЛЧ в Петербурге

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    Источник: Sky Sports

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    23.02.2022 13:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14263

      житель СПб 23 февраля, 20:28

      Рангник! Ты - немец, помнишь историю своей страны?! Перечитай! А о том, кто хочет или не хочет войны - спроси министра обороны Великобритании - который прямо сейчас угрожал вторжением России.

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