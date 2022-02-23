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  • Главные новости дня. ЦСКА попал под санкции США, Петербург могут лишить финала ЛЧ

Главные новости дня. ЦСКА попал под санкции США, Петербург могут лишить финала ЛЧ

23 февраля 2022, 01:39
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В России закрылось трансферное окно. Алберто – самая дорогая покупка.

«МЮ» отказался лететь на матч с «Атлетико» рейсом «Аэрофлота» (The Athletic).

Минфин США ввел санкции против ЦСКА и других структур ВЭБа, Великобритания – против Ротенберга и спонсора ЦСКА.

Влахович забил на 32-й секунде в дебютном матче в Лиге чемпионов.

«Мы свое не отдадим!» Зинченко опубликовал карту Украины с ДНР, ЛНР и Крымом.

Премьер-министр Великобритании Джонсон: «Нет шансов, что Россия будет проводить футбольные турниры».

УЕФА может перенести финал ЛЧ из Петербурга из-за признания независимости ДНР и ЛНР Россией. Лондон готов принять матч.

Польский футбольный союз обратился в ФИФА с просьбой о переносе матча с Россией.

«Уфа» подписала брата Лукаку, Васин перешел в «Кайрат», «Локомотив» согласовал трансфер Сведберга.

«Химки» второй раз за сезон уволили Черевченко. Команду возглавит Юран.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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fato45
1645599405
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp-tennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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