Главные новости дня. ЦСКА попал под санкции США, Петербург могут лишить финала ЛЧ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2022 01:39
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      fato45 23 февраля, 09:56

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp-tennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +5

      Nihatik 23 февраля, 02:10

      Надо отстранить рашку от стыков к ЧМ )

      0
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      ...
      Рейтинг: +228

      kara-mba > Nihatik 23 февраля, 09:40

      Гнида ты и тварь поганая.

      2
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      Рейтинг: +559

      111Hunter111 > Nihatik 23 февраля, 09:43

      как ты сюда попал убогий

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