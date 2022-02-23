Главные новости дня. ЦСКА попал под санкции США, Петербург могут лишить финала ЛЧ

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp-tennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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