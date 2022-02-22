Главные новости дня. Гбамен стал игроком ЦСКА, «Локо» заявил Мампасси как россиянина

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«Локо» заявил украинца Мампасси как россиянина. Он говорил, что не занимается получением паспорта

Моуринью могут отстранить на 2-3 матча из-за фразы а адрес арбитра: «Тебя прислал «Ювентус»

Рамос требовал у Переса зарплату, как у Пике в «Барсе»: «Он получает так много, я хочу столько же или больше»

Болельщиков без Fan ID будут сдавать в полицию. Билеты аннулируют без возмещения стоимости («МК»)

Форвард «Мидтьюлланда» Чилуфья может перейти в «Локомотив»

«Зенит» арендовал у БАТЭ 20-летнего защитника Супрановича

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