Главные новости дня. Гбамен стал игроком ЦСКА, «Локо» заявил Мампасси как россиянина

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«Локомотив» хочет купить полузащитника юношеской сборной Швеции Сведберга
«Локо» заявил украинца Мампасси как россиянина. Он говорил, что не занимается получением паспорта
Моуринью могут отстранить на 2-3 матча из-за фразы а адрес арбитра: «Тебя прислал «Ювентус»
Рамос требовал у Переса зарплату, как у Пике в «Барсе»: «Он получает так много, я хочу столько же или больше»
Болельщиков без Fan ID будут сдавать в полицию. Билеты аннулируют без возмещения стоимости («МК»)
Форвард «Мидтьюлланда» Чилуфья может перейти в «Локомотив»
«Зенит» арендовал у БАТЭ 20-летнего защитника Супрановича
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