Моуринью могут отстранить на 2-3 матча из-за фразы а адрес арбитра: «Тебя прислал «Ювентус»

Стало известно возможное наказание для главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, который получил красную карточку в компенсированное время в мате с «Вероной» (2:2).

По информации Football Italia со ссылкой на La Stampa, португальца могут дисквалифицировать на 2-3 матча за жест с телефоном в адрес арбитра Луки Пайретто и фразу: «Тебя специально сюда прислали. Тебя прислал «Ювентус».

Альберто Пайретто, брат Луки, последние восемь лет был начальником отдела мероприятий в «Ювентусе».

Их отец Пьерлуиджи Пайретто был отстранен от футбола на 3,5 года после скандала «Кальчополи» в 2006 году.

«Рома» идет на 7-м месте в Серии А.

Римляне не побеждают в 4 матчах подряд.

Моуринью удалили в матче с «Вероной» за жест с телефоном в адрес судьи

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