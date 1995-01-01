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    Моуринью могут отстранить на 2-3 матча из-за фразы а адрес арбитра: «Тебя прислал «Ювентус»

    Стало известно возможное наказание для главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, который получил красную карточку в компенсированное время в мате с «Вероной» (2:2).

    По информации Football Italia со ссылкой на La Stampa, португальца могут дисквалифицировать на 2-3 матча за жест с телефоном в адрес арбитра Луки Пайретто и фразу: «Тебя специально сюда прислали. Тебя прислал «Ювентус».

    • Альберто Пайретто, брат Луки, последние восемь лет был начальником отдела мероприятий в «Ювентусе».
    • Их отец Пьерлуиджи Пайретто был отстранен от футбола на 3,5 года после скандала «Кальчополи» в 2006 году.
    • «Рома» идет на 7-м месте в Серии А.
    • Римляне не побеждают в 4 матчах подряд.

    Моуринью удалили в матче с «Вероной» за жест с телефоном в адрес судьи

    Серия А. «Рома» сыграла вничью с «Вероной», Моуринью получил красную карточку. Клуб не выигрывает 4 матча

    Моуринью – после ничьей с «Сассуоло»: «В Италии журналистика пятого класса, она не знает морали»

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 17:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Баба Дуня за зенит 7 минут назад

      Нравится мне Моур в Роме!
      Каждый матч на отморозе)
      А сказал про судью все верно!
      Старуху всеми силами пытаются и будут тянуть в четверку!!

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