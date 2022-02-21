Главные новости дня. Карпин встретился с тренером сборной Польши, «МЮ» сожалеет о подписании Роналду

Руководство «Манчестер Юнайтед» сожалеет, что подписало Роналду (Mirror)

«Рубин» объявил о подписании Кузнецова из «Зенита»

«Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Лидс» – 4:2

«Зенит» сделал официальное предложение по Лантратову. «Химки» рассматривают ему на замену Максименко, Лещука, Бориско и Адамова

Карпин встретился с главным тренером сборной Польши

«Барселона» на выезде разгромила «Валенсию». Обамеянг стал первым игроком в 21-м веке с хет-триками в Лиге 1, Бундеслиге, АПЛ и Примере

Агент Эль-Ненни – о ЦСКА: «Трансфер сорвался, так как «Арсенал» не захотел отпускать Мохамеда»

Кирильчева – об уходе из ЦСКА: «Надеюсь, новый главред не развалит то, что мы столько лет создавали»

Игбун подписал с «Нижним Новгородом» контракт до конца сезона

Карраскаль – об удалении в матче с «Рубином»: «Я с таким никогда не сталкивался»