Главные новости дня. Карпин встретился с тренером сборной Польши, «МЮ» сожалеет о подписании Роналду

Руководство «Манчестер Юнайтед» сожалеет, что подписало Роналду (Mirror)
«Рубин» объявил о подписании Кузнецова из «Зенита»
«Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Лидс» – 4:2
«Зенит» сделал официальное предложение по Лантратову. «Химки» рассматривают ему на замену Максименко, Лещука, Бориско и Адамова
Карпин встретился с главным тренером сборной Польши
«Барселона» на выезде разгромила «Валенсию». Обамеянг стал первым игроком в 21-м веке с хет-триками в Лиге 1, Бундеслиге, АПЛ и Примере
Агент Эль-Ненни – о ЦСКА: «Трансфер сорвался, так как «Арсенал» не захотел отпускать Мохамеда»
Кирильчева – об уходе из ЦСКА: «Надеюсь, новый главред не развалит то, что мы столько лет создавали»
Игбун подписал с «Нижним Новгородом» контракт до конца сезона
Карраскаль – об удалении в матче с «Рубином»: «Я с таким никогда не сталкивался»