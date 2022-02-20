Главные новости дня. ЦСКА согласовал аренду Гбамена, Чалов сделал ассист и заработал пенальти в матче с «Лозанной»

«ПСЖ» проиграл «Нанту», трижды пропустив в первом тайме. Месси провел 800-й матч на клубном уровне.

Чалов сделал ассист и заработал пенальти в матче с «Лозанной».

«Динамо» хочет подписать Мхитаряна летом.

Шапи забил третий гол за «Гиресунспор».

Четыре российских арбитра не сдали тесты по физподготовке. Их не допустят к работе в РПЛ («СЭ»).

«Бавария», «ПСЖ» и «Рома» – претенденты на Роналду (The Sun).

ЦСКА согласовал аренду Гбамена (Иван Карпов).

«Барселона» готова сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком команды.

«Зенит» объявил состав на сбор в Испании. Крицюк вернулся в строй, Ловрен – нет.

ЦСКА не планировал уход Васина зимой (Metaratings).