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    Черчесов – о ничье «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал результат матча 21-го тура чемпионата Венгрии с МТК (0:0), идущем на предпоследнем месте в таблице.

    «К сожалению, в субботу мы потеряли два очка. Мы изо всех сил старались набрать три очка, но соперник очень хорошо защищался, и мы не забили свои моменты.

    Думаю, в первом тайме мы не оказывали достаточное давление на соперника. Во втором мы это делали. Мы смогли создать моменты, чего нам не хватало в первом тайме.

    Карлос Ауски и Маркиньос хорошо сыграли в субботу, но мы хотим видеть это от них намного чаще. Развитие – это процесс, который требует времени», – сказал Черчесов.

    • «Ференцварош» остался на первом месте.
    • У «Ференцвароша» 2 победы, 1 ничья и 2 поражения при Черчесове.
    • Он тренирует команду с декабря.

    «Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 01:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1168

      Vitaga 31 минуту назад

      ученые доказали что IQ людей родившихся после 1980 года в среднем на 20% ниже родившихся ранее.... такое впечатление что Черчесов родился в году так 2020

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      Рейтинг: +755

      inzek 1 час назад

      создайте на сайте колонку "юмор" и пишите там про всяких клоунов вроде этого

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