Черчесов – о ничье «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал результат матча 21-го тура чемпионата Венгрии с МТК (0:0), идущем на предпоследнем месте в таблице.
«К сожалению, в субботу мы потеряли два очка. Мы изо всех сил старались набрать три очка, но соперник очень хорошо защищался, и мы не забили свои моменты.
Думаю, в первом тайме мы не оказывали достаточное давление на соперника. Во втором мы это делали. Мы смогли создать моменты, чего нам не хватало в первом тайме.
Карлос Ауски и Маркиньос хорошо сыграли в субботу, но мы хотим видеть это от них намного чаще. Развитие – это процесс, который требует времени», – сказал Черчесов.
- «Ференцварош» остался на первом месте.
- У «Ференцвароша» 2 победы, 1 ничья и 2 поражения при Черчесове.
- Он тренирует команду с декабря.
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