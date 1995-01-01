Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    Черданцев: «Футбол так популярен, потому что, в отличие от фигурного катания, прост для зрителя как дважды два»

    Футбольный комментатор Георгий Черданцев сравнил футбол и фигурное катание. Он убежден, что его вид спорта популярнее.

    «Действительно, нынешний турнир по ФК на Олимпиаде не мог не заставить обратить на него внимание тех, кто интересуется этим видом спорта постольку-поскольку или вообще не интересуется. Так как я ежедневно вeл олимпийские «Все на матч», то, готовясь к эфирам, естественно вник в тему. Но она оказалась слишком сложной.

    Я в детстве много смотрел фигурное катание. Помню Брайана Орсера прекрасно, а болел всегда за нашего Игоря Бобрина, которому никогда на чемпионатах мира не давали золото. Тогда было всe понятно – оценка за технику по шестибалльной системе и за артистизм также по шестибалльной. Даже мне, ребeнку, было понятно, как и за что ставят оценки, хотя и тогда засуживали. Того же Бобрина.

    Сейчас же намудрили так, что этот спорт из соревнования превратился в чисто судейский произвол, когда оценками можно манипулировать так, что Алексей Ягудин с Ириной Слуцкой в эфире не стеснялись в выражениях. Это никак не способствует популяризации спорта. Очень сложно и субъективно.

    Почему футбол помимо всего прочего так популярен? Да потому что он прост для зрителя как дважды два», – написал Черданцев.

    • Накануне россиянка Анна Щербакова взяла золото в личном турнире фигуристок.
    • 2-е место досталось ее соотечественнице Александре Трусовой.
    • 4-й осталась еще одна россиянка Камила Валиева.

    «Хорхе, ты дома!». ЦСКА объявил об аренде Карраскаля

    Жиров достиг отметки в 100 матчей во 2-й Бундеслиге

    Призер Олимпиады Буров: «Мне фиолетово, попадет ли сборная России на ЧМ-2022. Много чего могу сказать про футболистов»

    Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:39
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94161
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68780
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru