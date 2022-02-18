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  • Черданцев: «Футбол так популярен, потому что, в отличие от фигурного катания, прост для зрителя как дважды два»

Черданцев: «Футбол так популярен, потому что, в отличие от фигурного катания, прост для зрителя как дважды два»

18 февраля 2022, 21:39
4

Футбольный комментатор Георгий Черданцев сравнил футбол и фигурное катание. Он убежден, что его вид спорта популярнее.

«Действительно, нынешний турнир по ФК на Олимпиаде не мог не заставить обратить на него внимание тех, кто интересуется этим видом спорта постольку-поскольку или вообще не интересуется. Так как я ежедневно вeл олимпийские «Все на матч», то, готовясь к эфирам, естественно вник в тему. Но она оказалась слишком сложной.

Я в детстве много смотрел фигурное катание. Помню Брайана Орсера прекрасно, а болел всегда за нашего Игоря Бобрина, которому никогда на чемпионатах мира не давали золото. Тогда было всe понятно – оценка за технику по шестибалльной системе и за артистизм также по шестибалльной. Даже мне, ребeнку, было понятно, как и за что ставят оценки, хотя и тогда засуживали. Того же Бобрина.

Сейчас же намудрили так, что этот спорт из соревнования превратился в чисто судейский произвол, когда оценками можно манипулировать так, что Алексей Ягудин с Ириной Слуцкой в эфире не стеснялись в выражениях. Это никак не способствует популяризации спорта. Очень сложно и субъективно.

Почему футбол помимо всего прочего так популярен? Да потому что он прост для зрителя как дважды два», – написал Черданцев.

  • Накануне россиянка Анна Щербакова взяла золото в личном турнире фигуристок.
  • 2-е место досталось ее соотечественнице Александре Трусовой.
  • 4-й осталась еще одна россиянка Камила Валиева.

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Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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Demgel
1645213066
Жорж Чердачный мне вообще перестал нравится,иногда откровенно бесит.Сейчас в его словах можно найти смысл,с оценками фигуристам тоже,но и сам Футбол не так уж и прост.Те же судьи несмотря на ВАР в определенных моментах непонятно действуют и это влияет на результат,а что касается тактики и формы игроков так бывает чистой воды Арт Хаус.Вообщем,маразм "специалиста."
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Plyash
1645215809
Жора,твой чердак проще не только футбола,в котором ты полный валенок,но даже спорта по перетягиванию каната.
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NewLife
1645219955
Все виды спорта, где результят не имеет конкретных объективных физических измерений (метры, секунды, точность), а полагается полностью на чье-то субъективное суждение, не должны быть видами, включенными в олимпиаду, и перейти в разряд конкурсов и шоу, как, например, евровидение, танцы на льду и т.п. Просто тогда склочность одимпийских игр уменьшится и восторжествует спорт - Citius, altius, fortius!
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Hektor 84
1645309566
Что несет этот упырь? Санитары уже в пути)
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