Черданцев: «Футбол так популярен, потому что, в отличие от фигурного катания, прост для зрителя как дважды два»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев сравнил футбол и фигурное катание. Он убежден, что его вид спорта популярнее.

«Действительно, нынешний турнир по ФК на Олимпиаде не мог не заставить обратить на него внимание тех, кто интересуется этим видом спорта постольку-поскольку или вообще не интересуется. Так как я ежедневно вeл олимпийские «Все на матч», то, готовясь к эфирам, естественно вник в тему. Но она оказалась слишком сложной.

Я в детстве много смотрел фигурное катание. Помню Брайана Орсера прекрасно, а болел всегда за нашего Игоря Бобрина, которому никогда на чемпионатах мира не давали золото. Тогда было всe понятно – оценка за технику по шестибалльной системе и за артистизм также по шестибалльной. Даже мне, ребeнку, было понятно, как и за что ставят оценки, хотя и тогда засуживали. Того же Бобрина.

Сейчас же намудрили так, что этот спорт из соревнования превратился в чисто судейский произвол, когда оценками можно манипулировать так, что Алексей Ягудин с Ириной Слуцкой в эфире не стеснялись в выражениях. Это никак не способствует популяризации спорта. Очень сложно и субъективно.

Почему футбол помимо всего прочего так популярен? Да потому что он прост для зрителя как дважды два», – написал Черданцев.