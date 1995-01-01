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    Мбаппе недоволен привилегиями для южноамериканцев в «ПСЖ»

    Нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе не нравится политика клуба в отдельных вопросах.

    Он недоволен привилегиями для южноамериканцев в этом сезоне. В частности, некоторым игрокам разрешали опаздывать на тренировки.

    Кроме того, 23-летний француз хочет, чтобы проект «ПСЖ» строился вокруг него, а он имел право влиять на трансферную политику.

    Если клуб учтет пожелания Мбаппе, то он рассмотрит вариант с продлением контракта на два года.

    • В этом сезоне форвард забил 22 гола и сделал 16 ассистов в 32 матчах.
    • Его соглашение с «ПСЖ» истекает 30 июня.

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    Источник: Get French Football News

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13901

      Cleaner 4 минуты назад

      Мбаппе: - Понаехали тут! Нам, коренным ФРАНЦУЗАМ, уважения не выказывают!!!...)

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      Рейтинг: +547

      111Hunter111 8 минут назад

      И еще и ноги не целуют.

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