Главные новости дня. Налог и новый лимит в РПЛ, Заболотный забил за ЦСКА ударом через себя

Месси повторил антирекорд Лиги чемпионов по незабитым пенальти

Роналду забивает 21 календарный год подряд

Де Хеа повторил рекорд «Манчестер Юнайтед» по числу сухих матчей в АПЛ

РФС и Минспорт согласовали новый лимит: 13 легионеров в заявке и 8 на поле

В РПЛ со следующего сезона будет введен налог на легионеров

«Зенит» объявил об аренде Алипа с правом выкупа

УЕФА открыл дело из-за антироссийских и антипутинских кричалок украинских фанатов на футзальном Евро-2022

Италия выдала ордер на арест Робиньо. Он приговорен к девяти годам тюрьмы за групповое изнасилование

ЦСКА показал гол Заболотного ножницами в матче с «Мурсией»

Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Интер», а «Бавария» вырвала ничью у «Зальцбурга».